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https://arabic.sputniknews.com/20220127/السلطات-اللبنانية-تضبط-13-طنا-من-المخدرات-في-مرفأ-بيروت-فيديو-1057271190.html
السلطات اللبنانية تضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت... فيديو
السلطات اللبنانية تضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت... فيديو
أكدت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات قامت بضبط شحنة من المخدرات تقدر بـ13 طنا في مرفأ بيروت. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T11:00+0000
2022-01-27T11:00+0000
2022-01-27T11:22+0000
مرفأ
شحنة
لبنان
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وحسب موقع قناة الجديد اللبنانية فإن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت.وأوضحت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك، وأسفرت عن ضبط شحنة من المخدرات تزن 13 طناً في مرفأ بيروت.وأكدت ان الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا، متوقعة أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون وغيرها، لافتة إلى أن التفتيش لا زال جارياً.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرفأ, شحنة, لبنان
السلطات اللبنانية تضبط 13 طنا من المخدرات في مرفأ بيروت... فيديو 11:00 GMT 27.01.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 27.01.2022)
أكدت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات قامت بضبط شحنة من المخدرات تقدر بـ13 طنا في مرفأ بيروت.
وحسب موقع
قناة الجديد
اللبنانية فإن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت.
وأوضحت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك، وأسفرت عن ضبط
شحنة من المخدرات
تزن 13 طناً في مرفأ بيروت.
وأكدت ان الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا، متوقعة أن
تحتوي الشحنة
على صناديق من الكبتاغون وغيرها، لافتة إلى أن التفتيش لا زال جارياً.