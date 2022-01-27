https://arabic.sputniknews.com/20220127/السموم-قد-تكون-كامنة-في-ملابسك-الرياضية-المفضلة-1057260811.html

السموم قد تكون كامنة في ملابسك الرياضية المفضلة

السموم قد تكون كامنة في ملابسك الرياضية المفضلة

تقول دراسة جديدة مثيرة للقلق إن السموم الخطيرة قد تكون كامنة في ملابسك الرياضية المفضلة. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T08:57+0000

2022-01-27T08:57+0000

2022-01-27T09:05+0000

مجتمع

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وتم العثور على مواد كيميائية ضارة في العلامات التجارية الشهيرة التي نعرفها ونحبها، بحسب تقرير لموقع Eat This, Not That.ووفقا لدراسة جديدة مثيرة للقلق، قد ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على محتوى ملابسك الرياضية لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية سامة.في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن نتائج الاختبارات المروعة من قبل مدونة الصحة Mamavation، بالشراكة مع أخبار الصحة البيئية.وكشفت الاختبارات أنه تم اكتشاف آثار مواد بولي فلورو ألكيل، المعروفة أيضا باسم PFAS (المواد الكيميائية التي تدوم طويلا، وتستغرق وقتا طويلا للتحلل، وتستخدم في العديد من الأشياء اليومية)، في بعض الملابس الرياضية الشائعة.للتوضيح، يتم اكتشاف PFAS في الأوساخ والمياه والهواء وحتى الأسماك في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم بأسره.يمكن العثور عليها على شاشات الهواتف المحمولة، وخيوط الغيتار، والمقالي غير اللاصقة، وحتى أغلفة الطعام.تقول وكالة حماية البيئة الأمريكية إن الدراسات تشير إلى أن التعرض لمستوى معين من الـ PFAS معين يمكن أن يضر بصحتك.في هذه الدراسة الاستهلاكية، تم فحص وجود الفلور العضوي - وهو مؤشر PFAS - على مجموعة من ملابس التمرين.اكتشفت الدراسة أن 25% من الملابس التي تم فحصها تحتوي على كميات ملحوظة من الفلور العضوي عليها.أسوأ جزء هو أن هذه ليست الدراسة الأخيرة الوحيدة التي اكتشفت هذه المواد الكيميائية الضارة على العناصر التي نستخدمها يوميا.كشفت دراسة جديدة أجرتها Toxic-Free Futureمادة PFAS السامة على 72% من العناصر التي قاموا باختبارها، ومن بينها وسادات مرتبة وألحفة وسترات مطر وسراويل المشي لمسافات طويلة.وتشير نتائج الدراسات إلى أننا قد نعرض أنفسنا لـ PFAS السامة على أساس منتظم دون حتى معرفة ذلك.قد يؤدي التعرض لهذه المواد الكيميائية إلى ضعف الجهاز المناعي، والضرر الإنجابي، والسرطان، وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة جدا.

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مجتمع