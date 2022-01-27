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https://arabic.sputniknews.com/20220127/بايدن-يعين-في-المحكمة-العليا-أول-امرأة-سوداء-في-تاريخ-أمريكا-1057297348.html
بايدن يعين في المحكمة العليا "أول امرأة سوداء" في تاريخ أمريكا
بايدن يعين في المحكمة العليا "أول امرأة سوداء" في تاريخ أمريكا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تعيين امرأة سوداء عضواً في المحكمة العليا خلفاً للقاضي ستيفن براير الذي... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T21:37+0000
2022-01-27T21:37+0000
أمريكا الوسطى
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وقال بايدن في البيت الأبيض: "لم أتّخذ أيّ قرار باستثناء أن الشخص الذي سأسميه سيكون شخصاً يتمتع بمؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية (...) وهذا الشخص سيكون أول امرأة سوداء تعين في المحكمة العليا للولايات المتحدة"، بحسب وكالة فرانس برس.وخلال حملته الانتخابية، وعد بايدن بأنّه سيعيّن أول امرأة سوداء في المحكمة العليا حالما يشغر مقعد في أعلى هيئة قضائية في البلاد.ويعين قضاة المحكمة التسعة يعينون لمدى الحياة ولا يشغر مقعد أي منهم إلا بوفاته أو تقاعده طوعاً. وتتألف المحكمة من تسعة قضاة هم حالياً ستة محافظين وثلاثة ليبراليين.يشار إلى أن القاضي براير -أكبر أعضاء المحكمة سنّاً- البالغ من العمر 83 عاما سيتقاعد قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر،ويعد براير الذي عيّنه الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون في 1994، عميد الجناح الليبرالي في المحكمة وفي مسيرته الطويلة أصدر مئات القرارات، مراكماً إرثاً براغماتياً حافلاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/المحكمة-العليا-الأمريكية-قرار-بايدن-فرض-إلزامية-التلقيح-مخالف-للقانون-1056095980.html
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بايدن يعين في المحكمة العليا "أول امرأة سوداء" في تاريخ أمريكا

21:37 GMT 27.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تعيين امرأة سوداء عضواً في المحكمة العليا خلفاً للقاضي ستيفن براير الذي قرّر التقاعد.
وقال بايدن في البيت الأبيض: "لم أتّخذ أيّ قرار باستثناء أن الشخص الذي سأسميه سيكون شخصاً يتمتع بمؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية (...) وهذا الشخص سيكون أول امرأة سوداء تعين في المحكمة العليا للولايات المتحدة"، بحسب وكالة فرانس برس.
وخلال حملته الانتخابية، وعد بايدن بأنّه سيعيّن أول امرأة سوداء في المحكمة العليا حالما يشغر مقعد في أعلى هيئة قضائية في البلاد.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"
13 يناير, 23:58 GMT
ويعين قضاة المحكمة التسعة يعينون لمدى الحياة ولا يشغر مقعد أي منهم إلا بوفاته أو تقاعده طوعاً. وتتألف المحكمة من تسعة قضاة هم حالياً ستة محافظين وثلاثة ليبراليين.
يشار إلى أن القاضي براير -أكبر أعضاء المحكمة سنّاً- البالغ من العمر 83 عاما سيتقاعد قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر،
ويعد براير الذي عيّنه الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون في 1994، عميد الجناح الليبرالي في المحكمة وفي مسيرته الطويلة أصدر مئات القرارات، مراكماً إرثاً براغماتياً حافلاً.
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