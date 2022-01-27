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https://arabic.sputniknews.com/20220127/بسبب-شهادة-كورونا-مزورة-إيقاف-مدرب-ألماني-لمدة-عام-1057220035.html
بسبب شهادة كورونا مزورة.. إيقاف مدرب ألماني لمدة عام
بسبب شهادة كورونا مزورة.. إيقاف مدرب ألماني لمدة عام
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن إيقاف المدرب ماركوس أنفانج لمدة عام وتغريمه 20 ألف يورو (22564 دولارا)، بعد أن أقر بأنه استخدم شهادة مزورة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T02:54+0000
2022-01-27T02:54+0000
2022-01-27T02:54+0000
فيروس كورونا
أخبار ألمانيا
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ونفى أنفانج الاتهامات في البداية، واستقال من تدريب فيردر بريمن المنافس بالدرجة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب فتح السلطات الألمانية تحقيقا في استخدام شهادة مزورة.وعوقب فلوريان يونه، مساعد أنفانج السابق، بالإيقاف عشرة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف يورو.وأضاف بيان الاتحاد الألماني أن اعترافات المدربين سمحت لهما بالعودة للعمل في موسم 2022-2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/دراسة-كوفيد-19-أقل-حدة-مع-السلالة-أوميكرون-منه-مع-دلتا-1057167977.html
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فيروس كورونا, أخبار ألمانيا
بسبب شهادة كورونا مزورة.. إيقاف مدرب ألماني لمدة عام
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن إيقاف المدرب ماركوس أنفانج لمدة عام وتغريمه 20 ألف يورو (22564 دولارا)، بعد أن أقر بأنه استخدم شهادة مزورة للتطعيم ضد كوفيد-19.
ونفى أنفانج الاتهامات في البداية، واستقال من تدريب فيردر بريمن المنافس بالدرجة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،
عقب فتح السلطات الألمانية تحقيقا
في استخدام شهادة مزورة.
وعوقب فلوريان يونه، مساعد أنفانج السابق، بالإيقاف عشرة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف يورو.
وأضاف بيان الاتحاد الألماني أن اعترافات المدربين سمحت لهما بالعودة للعمل في موسم 2022-2023.