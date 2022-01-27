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https://arabic.sputniknews.com/20220127/تجمد-قطيع-من-الحمير-بسبب-البرد-وتحوله-إلى-تماثيل-فيديو--1057287317.html
تجمد قطيع من الحمير بسبب البرد وتحوله إلى "تماثيل"... فيديو
تجمد قطيع من الحمير بسبب البرد وتحوله إلى "تماثيل"... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد قيل إنها صورت في إحدى مناطق تركيا، حيث تجمد قطيع صغير من الحمير وعدد من الحيوانات بسبب البرد الشديد. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:47+0000
2022-01-27T14:47+0000
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وأشارت التعليقات والتغريدات المنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، إلى أن الحمير قد تجمدت بسبب انخفاض درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في محافظة "فان" التركية، وتساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة.وبعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر الحساب الخاص بمؤسسة حماية الحيوانات وإنقاذها في تركيا (Angels Farm Sanctuary) بيانا أكد فيه: "نقل الحمير المسكينة إلى بر الأمان في الوقت الحالي، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي" التي نشرت الخبر وساهمت بالمساعدة، حيث تم إنقاذ الحمير ولم تمت وتتجمد.ووصلت درجات الحرارة في محافظ فان إلى حوالي 30 درجة تحت الصفر، الأمر الذي أثر على الحركة وعلى الحياة بشكل عام، حيث أغلقت الثلوج حوالي 1118 قرية بسبب انقطاع الطرقات، وتم تعليق وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.
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مجتمع, نادي الفيديو

تجمد قطيع من الحمير بسبب البرد وتحوله إلى "تماثيل"... فيديو

14:47 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / Lou Benoistحمير في شمال فرنسا، سبتمبر 2020
حمير في شمال فرنسا، سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Lou Benoist
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد قيل إنها صورت في إحدى مناطق تركيا، حيث تجمد قطيع صغير من الحمير وعدد من الحيوانات بسبب البرد الشديد.
وأشارت التعليقات والتغريدات المنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، إلى أن الحمير قد تجمدت بسبب انخفاض درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في محافظة "فان" التركية، وتساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة.
وبعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر الحساب الخاص بمؤسسة حماية الحيوانات وإنقاذها في تركيا (Angels Farm Sanctuary) بيانا أكد فيه: "نقل الحمير المسكينة إلى بر الأمان في الوقت الحالي، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي" التي نشرت الخبر وساهمت بالمساعدة، حيث تم إنقاذ الحمير ولم تمت وتتجمد.

وتظهر بعض الحيوانات في الطقس البارج جدا على أنها متجمدة وتتحول إلى ما يشبه "التماثيل" بسبب توقفها بشكل كامل عن الحركة في محاولة أخيرة لمنع فقدان الطاقة، بالإضافة إلى أن البرد الشديد قد يسبب النوم في بعض الحالات، الأمر الذي قد يخدع البعض ويظن بأن الحيوانات ميته، لكن هذا لا يمنع أن الكثير منها يموت متجمدا بعد فوات الأوان.

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ووصلت درجات الحرارة في محافظ فان إلى حوالي 30 درجة تحت الصفر، الأمر الذي أثر على الحركة وعلى الحياة بشكل عام، حيث أغلقت الثلوج حوالي 1118 قرية بسبب انقطاع الطرقات، وتم تعليق وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.
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