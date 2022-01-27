https://arabic.sputniknews.com/20220127/تركيا-يجب-ألا-يتحول-التوتر-بين-أوكرانيا-وروسيا-لنزاع-مسلح-1057291843.html

تركيا: يجب ألا يتحول التوتر بين أوكرانيا وروسيا لنزاع مسلح

تركيا: يجب ألا يتحول التوتر بين أوكرانيا وروسيا لنزاع مسلح

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا من الضروري ألا يتطور إلى صراع مسلح. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T17:19+0000

2022-01-27T17:19+0000

2022-01-27T17:19+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، مع نظيرته من جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة حل النزاع بين الجانبين عبر الحوار والسبل الدبلوماسية.وبين أن أنقرة تدعم استمرار الحوار بين روسيا وكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".وبين الوزير أن بلاده تطرح وجهة نظرها لحل النزاع بين موسكو وكييف في جميع المحافل الدولية واللقاءات الثنائية.وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور قريبا العاصمة كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحا في الوقت ذاته أنه (تشاووش أوغلو) سيستضيف نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-قد-يتم-نشر-أسلحة-على-أراضي-أوكرانيا-رغم-عدم-انضمامها-للناتو-1057220162.html

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