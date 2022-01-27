https://arabic.sputniknews.com/20220127/رئيس-الكنيست-الإسرائيلي-ينفجر-باكيا-في-البرلمان-الألماني-فيديو-1057275245.html

رئيس الكنيست الإسرائيلي ينفجر باكيا في البرلمان الألماني... فيديو

رئيس الكنيست الإسرائيلي ينفجر باكيا في البرلمان الألماني... فيديو

لم يتمالك رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي نفسه خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، فأجهش بالبكاء. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T12:30+0000

2022-01-27T12:30+0000

2022-01-27T12:30+0000

البرلمان الألماني

الكنيست الإسرائيلي

هولوكوست

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وكان ليفي يتحدث أمام البرلمان الألماني، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.وتطرق ليفي خلال كلمته للعلاقات بين تل أبيب وبرلين، مخاطبا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز "شكرا لميركل على ترسيخ قوة ألمانيا والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وتابع رئيس الكنيست "هنا بالضبط، في هذا المبنى التاريخي، البرلمان الألماني، يمكن للمرء أن يدرك، ولو بشكل طفيف، قدرة البشر على استغلال الديمقراطية من أجل هزيمتها".ومضى مستذكرا قرارات البرلمان الألماني إبان الحقبة النازية: "هذا مكان وسعت فيه الإنسانية حدود الشر، وهو المكان الذي أصبح فيه فقدان القيم إطارا ديمقراطيا للاستبداد العنصري والتمييز.. الحفاظ على ذكرى المحرقة مهمة ثقيلة، مهمة تقع على عاتق كل جيل في نقل هذه الأحداث الماضية المروعة إلى الأجيال القادمة".وتابع: "في هذه السنوات الثمانين، نجحنا، نحن الشعبان، في الخروج من صدمة وطنية تاريخية وإعادة البناء بشجاعة وتصميم، دولتان بين الموت والحياة، تختاران كل يوم الحياة، دولتان قطعتا رحلة غير عادية، على طريق المصالحة وإقامة العلاقات الشجاعة والصداقة بيننا".وختم ليفي كلمته بتلاوة كاديش (ترنيمة دينية) في ذكرى اليهود الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، وسبق وتلاها صبي يهودي ألماني قبيل أعمال الشغب في "ليلة الكريستال" وانفجر بالبكاء.وتشير "ليلة الكريستال" إلى ليلة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1938، التي كانت مقدمة للمذابح التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد اليهود (الهولوكوست).وسميت "ليلة الكريستال" بهذا الاسم بسبب الزجاج الناجم عن تكسير نوافذ متاجر اليهود والذي تبعثر في الشوارع.وخلال يومين من تلك الأحداث تم حرق أكثر من 250 معبدا يهوديا، واقتحام ما يزيد على 7000 من المتاجر اليهودية والاستيلاء عليها وقتل العشرات من اليهود.

https://arabic.sputniknews.com/20201116/بسبب-ليلة-الكريستال-وترامب-إسرائيل-تطالب-سي-إن-إن-بالاعتذار-1047200544.html

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البرلمان الألماني, الكنيست الإسرائيلي, هولوكوست