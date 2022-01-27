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https://arabic.sputniknews.com/20220127/رئيس-الكنيست-الإسرائيلي-ينفجر-باكيا-في-البرلمان-الألماني-فيديو-1057275245.html
رئيس الكنيست الإسرائيلي ينفجر باكيا في البرلمان الألماني... فيديو
رئيس الكنيست الإسرائيلي ينفجر باكيا في البرلمان الألماني... فيديو
لم يتمالك رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي نفسه خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، فأجهش بالبكاء. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T12:30+0000
2022-01-27T12:30+0000
البرلمان الألماني
الكنيست الإسرائيلي
هولوكوست
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وكان ليفي يتحدث أمام البرلمان الألماني، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.وتطرق ليفي خلال كلمته للعلاقات بين تل أبيب وبرلين، مخاطبا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز "شكرا لميركل على ترسيخ قوة ألمانيا والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وتابع رئيس الكنيست "هنا بالضبط، في هذا المبنى التاريخي، البرلمان الألماني، يمكن للمرء أن يدرك، ولو بشكل طفيف، قدرة البشر على استغلال الديمقراطية من أجل هزيمتها".ومضى مستذكرا قرارات البرلمان الألماني إبان الحقبة النازية: "هذا مكان وسعت فيه الإنسانية حدود الشر، وهو المكان الذي أصبح فيه فقدان القيم إطارا ديمقراطيا للاستبداد العنصري والتمييز.. الحفاظ على ذكرى المحرقة مهمة ثقيلة، مهمة تقع على عاتق كل جيل في نقل هذه الأحداث الماضية المروعة إلى الأجيال القادمة".وتابع: "في هذه السنوات الثمانين، نجحنا، نحن الشعبان، في الخروج من صدمة وطنية تاريخية وإعادة البناء بشجاعة وتصميم، دولتان بين الموت والحياة، تختاران كل يوم الحياة، دولتان قطعتا رحلة غير عادية، على طريق المصالحة وإقامة العلاقات الشجاعة والصداقة بيننا".وختم ليفي كلمته بتلاوة كاديش (ترنيمة دينية) في ذكرى اليهود الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، وسبق وتلاها صبي يهودي ألماني قبيل أعمال الشغب في "ليلة الكريستال" وانفجر بالبكاء.وتشير "ليلة الكريستال" إلى ليلة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1938، التي كانت مقدمة للمذابح التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد اليهود (الهولوكوست).وسميت "ليلة الكريستال" بهذا الاسم بسبب الزجاج الناجم عن تكسير نوافذ متاجر اليهود والذي تبعثر في الشوارع.وخلال يومين من تلك الأحداث تم حرق أكثر من 250 معبدا يهوديا، واقتحام ما يزيد على 7000 من المتاجر اليهودية والاستيلاء عليها وقتل العشرات من اليهود.
https://arabic.sputniknews.com/20201116/بسبب-ليلة-الكريستال-وترامب-إسرائيل-تطالب-سي-إن-إن-بالاعتذار-1047200544.html
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البرلمان الألماني, الكنيست الإسرائيلي, هولوكوست

رئيس الكنيست الإسرائيلي ينفجر باكيا في البرلمان الألماني... فيديو

12:30 GMT 27.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSIميركل متحدثة في البوندستاغ
ميركل متحدثة في البوندستاغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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لم يتمالك رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي نفسه خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، فأجهش بالبكاء.
وكان ليفي يتحدث أمام البرلمان الألماني، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وتطرق ليفي خلال كلمته للعلاقات بين تل أبيب وبرلين، مخاطبا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز "شكرا لميركل على ترسيخ قوة ألمانيا والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف: "شولتز، دولة إسرائيل تعتمد عليك وتعلم أنك ستستمر في هذا التقليد الطويل الأمد، وأننا سنواصل القيام بذلك معا من أجل العلاقات بين الدولتين وشعبيهما".
وتابع رئيس الكنيست "هنا بالضبط، في هذا المبنى التاريخي، البرلمان الألماني، يمكن للمرء أن يدرك، ولو بشكل طفيف، قدرة البشر على استغلال الديمقراطية من أجل هزيمتها".
ومضى مستذكرا قرارات البرلمان الألماني إبان الحقبة النازية: "هذا مكان وسعت فيه الإنسانية حدود الشر، وهو المكان الذي أصبح فيه فقدان القيم إطارا ديمقراطيا للاستبداد العنصري والتمييز.. الحفاظ على ذكرى المحرقة مهمة ثقيلة، مهمة تقع على عاتق كل جيل في نقل هذه الأحداث الماضية المروعة إلى الأجيال القادمة".
زير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2020
بسبب "ليلة الكريستال" وترامب.. إسرائيل تطالب "سي إن إن" بالاعتذار
16 نوفمبر 2020, 07:22 GMT
وتابع: "في هذه السنوات الثمانين، نجحنا، نحن الشعبان، في الخروج من صدمة وطنية تاريخية وإعادة البناء بشجاعة وتصميم، دولتان بين الموت والحياة، تختاران كل يوم الحياة، دولتان قطعتا رحلة غير عادية، على طريق المصالحة وإقامة العلاقات الشجاعة والصداقة بيننا".
وأضاف: "ألمانيا جعلت من مسؤولية أمن إسرائيل إحدى ركائز السياسة الخارجية الألمانية. ألمانيا تقف بحزم ضد مظاهر معاداة السامية، حتى عندما تتخذ شكلا معاديا للصهيونية".
وختم ليفي كلمته بتلاوة كاديش (ترنيمة دينية) في ذكرى اليهود الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، وسبق وتلاها صبي يهودي ألماني قبيل أعمال الشغب في "ليلة الكريستال" وانفجر بالبكاء.
وتشير "ليلة الكريستال" إلى ليلة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1938، التي كانت مقدمة للمذابح التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد اليهود (الهولوكوست).
وسميت "ليلة الكريستال" بهذا الاسم بسبب الزجاج الناجم عن تكسير نوافذ متاجر اليهود والذي تبعثر في الشوارع.
وخلال يومين من تلك الأحداث تم حرق أكثر من 250 معبدا يهوديا، واقتحام ما يزيد على 7000 من المتاجر اليهودية والاستيلاء عليها وقتل العشرات من اليهود.
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