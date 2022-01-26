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https://arabic.sputniknews.com/20220126/رئيس-الكنيست-يطلب-من-شولتز-المساعدة-في-إعادة-الأسرى-والمفقودين-لدى-حماس-1057202460.html
رئيس الكنيست يطلب من شولتز المساعدة في إعادة الأسرى والمفقودين لدى "حماس"
رئيس الكنيست يطلب من شولتز المساعدة في إعادة الأسرى والمفقودين لدى "حماس"
التقى رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي، اليوم الأربعاء، بالمستشار الألماني أولاف شولتز وطلب منه المساعدة في إعادة أسرى ومفقودين إسرائيليين تحتجزهم حركة "حماس"... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:28+0000
2022-01-26T14:28+0000
حركة حماس
الكنيست الإسرائيلي
هولوكوست
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن ليفي الذي يزور ألمانيا التقى شولتز، وطلب منه المساعدة في التعامل مع قضية الأسرى والمفقودين وشدد على أهمية ألمانيا في المحادثات النووية مع إيران.وتحتفظ "حماس" بـ 4 إسرائيليين بينهما جنديين أسرتهما خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، فيما أسر الآخران وهما مدنيان في ظروف غير معروفة بعد الحرب.وتشترط "حماس" الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الأربعة، فيما تربط تل أبيب إطلاق سراح مواطنيها بالسماح بإعادة إعمار القطاع المتضرر بشدة بعد الحرب الأخيرة في مايو/آيار الماضي.وليفي هو أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بشولتز منذ تولي مهام منصبه الشهر الماضي، خلفا لأنغيلا ميركل التي ظلت في المنصب 16 عاما.ومن المقرر أن يلقي رئيس الكنيست غدا الخميس كلمة في جلسة البوندستاغ (البرلمان الألماني)، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
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حركة حماس, الكنيست الإسرائيلي, هولوكوست

رئيس الكنيست يطلب من شولتز المساعدة في إعادة الأسرى والمفقودين لدى "حماس"

14:28 GMT 26.01.2022
© Sputnikأولاف شولتز.. من هو مستشار ألمانيا الجديد
أولاف شولتز.. من هو مستشار ألمانيا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik
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التقى رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي، اليوم الأربعاء، بالمستشار الألماني أولاف شولتز وطلب منه المساعدة في إعادة أسرى ومفقودين إسرائيليين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن ليفي الذي يزور ألمانيا التقى شولتز، وطلب منه المساعدة في التعامل مع قضية الأسرى والمفقودين وشدد على أهمية ألمانيا في المحادثات النووية مع إيران.
وتحتفظ "حماس" بـ 4 إسرائيليين بينهما جنديين أسرتهما خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، فيما أسر الآخران وهما مدنيان في ظروف غير معروفة بعد الحرب.
وتشترط "حماس" الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الأربعة، فيما تربط تل أبيب إطلاق سراح مواطنيها بالسماح بإعادة إعمار القطاع المتضرر بشدة بعد الحرب الأخيرة في مايو/آيار الماضي.
وليفي هو أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بشولتز منذ تولي مهام منصبه الشهر الماضي، خلفا لأنغيلا ميركل التي ظلت في المنصب 16 عاما.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الكنيست غدا الخميس كلمة في جلسة البوندستاغ (البرلمان الألماني)، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
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