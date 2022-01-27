https://arabic.sputniknews.com/20220127/روسيا-خفض-التوتر-مرتبط-بسحب-قوات-الناتو-من-شرق-أوروبا-1057285442.html

روسيا: خفض التوتر مرتبط بسحب قوات "الناتو" من شرق أوروبا

روسيا: خفض التوتر مرتبط بسحب قوات "الناتو" من شرق أوروبا

أكد نائب مدير الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أن التوتر العسكري في أوروبا سينخفض إذا سحب "الناتو" قواته من دول أوروبا الشرقية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T14:07+0000

2022-01-27T14:07+0000

2022-01-27T14:07+0000

روسيا

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وقال زايتسيف في إفادة صحفية، يوم الخميس: "من الواضح أن التوترات العسكرية ستقل إذا سحب الناتو قواته من دول أوروبا الشرقية. هذا ما نطالب به. هذه إحدى النقاط المهمة في مقترحاتنا لحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية عن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق.وأضاف لافروف: "كما أخبرنا زملاؤنا الأمريكيون، على الرغم من أنهم يفضلون ترك الوثيقة للحوار الدبلوماسي السري، فقد تم الاتفاق عليها مع جميع حلفاء الولايات المتحدة والجانب الأوكراني".وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، مضيفا: "دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.ونوهت الخارجية في البيان إلى أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.وقال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلّم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".

https://arabic.sputniknews.com/20220127/لافروف-واشنطن-لم-ترد-بشكل-حاسم-على-كل-بنود-مقترحات-الضمانات-الأمنية-1057268902.html

https://arabic.sputniknews.com/20220127/الناتو-يعرض-على-روسيا-الحوار-1057271615.html

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