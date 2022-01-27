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روسيا: خفض التوتر مرتبط بسحب قوات "الناتو" من شرق أوروبا
روسيا: خفض التوتر مرتبط بسحب قوات "الناتو" من شرق أوروبا
أكد نائب مدير الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أن التوتر العسكري في أوروبا سينخفض إذا سحب "الناتو" قواته من دول أوروبا الشرقية. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T14:07+0000
2022-01-27T14:07+0000
روسيا
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وقال زايتسيف في إفادة صحفية، يوم الخميس: "من الواضح أن التوترات العسكرية ستقل إذا سحب الناتو قواته من دول أوروبا الشرقية. هذا ما نطالب به. هذه إحدى النقاط المهمة في مقترحاتنا لحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية عن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق.وأضاف لافروف: "كما أخبرنا زملاؤنا الأمريكيون، على الرغم من أنهم يفضلون ترك الوثيقة للحوار الدبلوماسي السري، فقد تم الاتفاق عليها مع جميع حلفاء الولايات المتحدة والجانب الأوكراني".وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، مضيفا: "دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.ونوهت الخارجية في البيان إلى أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.وقال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلّم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/لافروف-واشنطن-لم-ترد-بشكل-حاسم-على-كل-بنود-مقترحات-الضمانات-الأمنية-1057268902.html
https://arabic.sputniknews.com/20220127/الناتو-يعرض-على-روسيا-الحوار-1057271615.html
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روسيا

روسيا: خفض التوتر مرتبط بسحب قوات "الناتو" من شرق أوروبا

14:07 GMT 27.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد نائب مدير الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أن التوتر العسكري في أوروبا سينخفض إذا سحب "الناتو" قواته من دول أوروبا الشرقية.
وقال زايتسيف في إفادة صحفية، يوم الخميس: "من الواضح أن التوترات العسكرية ستقل إذا سحب الناتو قواته من دول أوروبا الشرقية. هذا ما نطالب به. هذه إحدى النقاط المهمة في مقترحاتنا لحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية عن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق.

"لا يوجد رد إيجابي على القضية الرئيسية في هذه الوثيقة. وتتمثل القضية الرئيسية في موقفنا الواضح بشأن عدم جواز توسيع الناتو باتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية".

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأضاف لافروف: "كما أخبرنا زملاؤنا الأمريكيون، على الرغم من أنهم يفضلون ترك الوثيقة للحوار الدبلوماسي السري، فقد تم الاتفاق عليها مع جميع حلفاء الولايات المتحدة والجانب الأوكراني".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
لافروف: واشنطن لم ترد بشكل حاسم على كل بنود مقترحات الضمانات الأمنية
09:45 GMT
وأكد لافروف أن تحليل الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، مضيفا: "دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.
الناتو يعرض على روسيا الحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
الناتو يعرض على روسيا الحوار
11:24 GMT
ونوهت الخارجية في البيان إلى أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.
وقال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلّم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".
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