مدفيديف: رفض الولايات المتحدة تقديم الضمانات الأمنية لروسيا قد يعقد الوضع

وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بما فيها وكالة سبوتنيك، ردا على سؤال إذا كان لدى روسيا خطة في حال رفضت الولايات المتحدة تقديم الضمانات، "أولا، هذه الخطط لا يتم الكشف عنها أبدا".وأضاف، "ثانيا، هذه القرارات يتخذها الرئيس، وهو القائد الأعلى. بالطبع هذا سيعقد الوضع العام بشكل كبير".
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن رفض الولايات المتحدة تقديم الضمانات الأمنية لروسيا سيعقد الوضع بشكل كبير، مشيرا إلى أن خطط روسيا في حال حدوث ذلك لا يكشف عنها.
وقال مدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بما فيها وكالة سبوتنيك، ردا على سؤال إذا كان لدى روسيا خطة في حال رفضت الولايات المتحدة تقديم الضمانات، "أولا، هذه الخطط لا يتم الكشف عنها أبدا".
وأضاف، "ثانيا، هذه القرارات يتخذها الرئيس، وهو القائد الأعلى. بالطبع هذا سيعقد الوضع العام بشكل كبير".