تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220127/هونغ-كونغ-تقلل-فترة-الحجر-الصحي-للمسافرين-إليها-إلى-14-يوما-1057276735.html
هونغ كونغ تقلل فترة الحجر الصحي للمسافرين إليها إلى 14 يوما
هونغ كونغ تقلل فترة الحجر الصحي للمسافرين إليها إلى 14 يوما
قررت السلطات في هونغ كونغ تقليل فترة الحجر الصحي للقادمين إليها من 21 يوما إلى 14 يوما. 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T13:08+0000
2022-01-27T13:08+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049322625_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b3d26f25d712a1e0ec5c9a5ecec1b83.jpg
أكدت رئيسة الوزراء كاري لام أن قرار تقليل هونغ كونغ لفترة الحجر الصحي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 5 من فبراير/ شباط المقبل؛ حسب رويترز.وقالت لام إن القرار لا يعني أنها انحنت لضغط الآخرين، في إشارة منها إلى انتقادات تم توجيهها إلى نظام الحجر الصحي في البلاد.وفيما لم تعلن لام بعد عن الدول التي تنطبق عليها اللوائح الجديدة، لفتت إلى أن ما ثبت هو أن فترة حضانة أوميكرون قصيرة جدًا، ولذلك تم اتخاذ القرار.وكان دبلوماسيون ورجال أعمال قد انتقدوا في السابق مدة الحجر الصحي، قائلين إنه يضر بالمنافسة.وحتى الآن، اضطر المسافرون من أكثر من 160 دولة إلى قضاء 21 يومًا في الحجر الصحي بالفندق على نفقتهم الخاصة.وكانت السلطات الصحية في هونغ كونغ قد حذرت من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وذلك في بيان يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أكد مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية، مشيرين إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تحذيرات-من-تفاقم-انتشار-فيروس-كورونا-في-هونغ-كونغ-1056837811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049322625_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2edc42928ad0f72260efc01274124267.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أوميكرون

هونغ كونغ تقلل فترة الحجر الصحي للمسافرين إليها إلى 14 يوما

13:08 GMT 27.01.2022
© AP Photo / Kin Cheungامرأة ترتدي كمامة تمشي أمام مجمع سكني في غراند سنترال في هونغ كونغ الصينية، 15 يونيو 2021.
امرأة ترتدي كمامة تمشي أمام مجمع سكني في غراند سنترال في هونغ كونغ الصينية، 15 يونيو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
قررت السلطات في هونغ كونغ تقليل فترة الحجر الصحي للقادمين إليها من 21 يوما إلى 14 يوما.
أكدت رئيسة الوزراء كاري لام أن قرار تقليل هونغ كونغ لفترة الحجر الصحي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 5 من فبراير/ شباط المقبل؛ حسب رويترز.
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في جزيرة تشيونغ تشاو خلال عطلة عيد الفصح وسط انتشار مرض فيروس كورونا في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ
22 يناير, 12:12 GMT
وقالت لام إن القرار لا يعني أنها انحنت لضغط الآخرين، في إشارة منها إلى انتقادات تم توجيهها إلى نظام الحجر الصحي في البلاد.
وفيما لم تعلن لام بعد عن الدول التي تنطبق عليها اللوائح الجديدة، لفتت إلى أن ما ثبت هو أن فترة حضانة أوميكرون قصيرة جدًا، ولذلك تم اتخاذ القرار.
وكان دبلوماسيون ورجال أعمال قد انتقدوا في السابق مدة الحجر الصحي، قائلين إنه يضر بالمنافسة.
وحتى الآن، اضطر المسافرون من أكثر من 160 دولة إلى قضاء 21 يومًا في الحجر الصحي بالفندق على نفقتهم الخاصة.
وكانت السلطات الصحية في هونغ كونغ قد حذرت من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وذلك في بيان يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أكد مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية، مشيرين إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية