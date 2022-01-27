هونغ كونغ تقلل فترة الحجر الصحي للمسافرين إليها إلى 14 يوما

أكدت رئيسة الوزراء كاري لام أن قرار تقليل هونغ كونغ لفترة الحجر الصحي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 5 من فبراير/ شباط المقبل؛ حسب رويترز.وقالت لام إن القرار لا يعني أنها انحنت لضغط الآخرين، في إشارة منها إلى انتقادات تم توجيهها إلى نظام الحجر الصحي في البلاد.وفيما لم تعلن لام بعد عن الدول التي تنطبق عليها اللوائح الجديدة، لفتت إلى أن ما ثبت هو أن فترة حضانة أوميكرون قصيرة جدًا، ولذلك تم اتخاذ القرار.وكان دبلوماسيون ورجال أعمال قد انتقدوا في السابق مدة الحجر الصحي، قائلين إنه يضر بالمنافسة.وحتى الآن، اضطر المسافرون من أكثر من 160 دولة إلى قضاء 21 يومًا في الحجر الصحي بالفندق على نفقتهم الخاصة.وكانت السلطات الصحية في هونغ كونغ قد حذرت من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وذلك في بيان يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أكد مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية، مشيرين إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون.
وقالت لام إن القرار لا يعني أنها انحنت لضغط الآخرين، في إشارة منها إلى انتقادات تم توجيهها إلى نظام الحجر الصحي في البلاد.
وفيما لم تعلن لام بعد عن الدول التي تنطبق عليها اللوائح الجديدة، لفتت إلى أن ما ثبت هو أن فترة حضانة أوميكرون قصيرة جدًا، ولذلك تم اتخاذ القرار.
وكان دبلوماسيون ورجال أعمال قد انتقدوا في السابق مدة الحجر الصحي، قائلين إنه يضر بالمنافسة.
وحتى الآن، اضطر المسافرون من أكثر من 160 دولة إلى قضاء 21 يومًا في الحجر الصحي بالفندق على نفقتهم الخاصة.
وكانت السلطات الصحية في هونغ كونغ قد حذرت من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، وذلك في بيان يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أكد مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية، مشيرين إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون.