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https://arabic.sputniknews.com/20220127/وزير-خارجية-قطر-يزور-إيران-1057271655.html
وزير خارجية قطر يزور إيران
وزير خارجية قطر يزور إيران
ذكرت وسائل إعلام رسمية في قطر وإيران أن وزير الخارجية القطري وصل إلى طهران، اليوم الخميس، قبل أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن، في وقت حاسم بالنسبة... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T11:15+0000
2022-01-27T11:15+0000
العالم العربي
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وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد أن قال نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى "اتفاق نووي جيد".وعرضت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) لقطات مصورة للقاء الوزيرين في طهران، لكنها قالت إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.وقالت الوكالة: "على الرغم من أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة ... أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة".وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان، بهدف إحياء الاتفاق الذي يقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/أمير-قطر-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-ويبحث-معه-العلاقات-الثنائية-1055204944.html
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العالم العربي

وزير خارجية قطر يزور إيران

11:15 GMT 27.01.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في قطر وإيران أن وزير الخارجية القطري وصل إلى طهران، اليوم الخميس، قبل أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن، في وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد أن قال نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى "اتفاق نووي جيد".
وعرضت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) لقطات مصورة للقاء الوزيرين في طهران، لكنها قالت إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.
وقالت الوكالة: "على الرغم من أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة ... أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة".
وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان، بهدف إحياء الاتفاق الذي يقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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