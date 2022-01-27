تسجيل نحو 40 محاولة استطلاع جوي من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من خط التماس في دونباس

هذا وتحظر اتفاقيات مينسك رحلات الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة على طول خط الاتصال الكامل في دونباس.هذا ووصف رئيس قسم القوات الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، يان ليشينكو، لـ"سبوتنيك"، تدريب موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمفارز حزبية أوكرانية محاولة متأخرة لإعداد احتياطي تعبئة للجيش الأوكراني.ووصف ليشينكو، أن هناك مستشارين في وزارة الدفاع الأوكرانية من موظفي الخدمات الخاصة الأجنبية.في صيف عام 2020 ، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وتنطوي هذه الإجراءات على حظر كامل لإطلاق النار ، ووضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها ، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية. كما يحظر المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل أطراف النزاع بالقرب من خط التماس. بالإضافة إلى ذلك ، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار. يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار ، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها ، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.
قال الممثل الرسمي للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، إنه تم تسجيل نحو 40 محاولة من قبل قوات الأمن الأوكرانية لإجراء استطلاع جوي بالقرب من خط التماس في دونباس في يوم واحد.
هذا وتحظر اتفاقيات مينسك رحلات الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة على طول خط الاتصال الكامل في دونباس.
وقال فيليبونينكو للصحفيين اليوم الخميس "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلنا 37 محاولة لإجراء استطلاع جوي من قبل مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله".
هذا ووصف رئيس قسم القوات الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، يان ليشينكو، لـ"سبوتنيك"، تدريب موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمفارز حزبية أوكرانية محاولة متأخرة لإعداد احتياطي تعبئة للجيش الأوكراني.
ووصف ليشينكو، أن هناك مستشارين في وزارة الدفاع الأوكرانية من موظفي الخدمات الخاصة الأجنبية.
مضيفا قوله: "إذا تحدثنا عن الراديكاليين ومن يسمون بالثوار، فإن مهمتهم، حسب الرسالة الرسمية لبيانات الحكومة الأوكرانية، هي العمل كنوع من" الميليشيات الشعبية". حقيقة أن الوضع قد ينفجر من السيطرة والقوميين الراديكاليين الذين تلقوا التدريب، يستخدمون هذه المعرفة ضد الحكومة الحالية، ربما لا يعتقد أحد".
في صيف عام 2020 ، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وتنطوي هذه الإجراءات على حظر كامل لإطلاق النار ، ووضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها ، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.
كما يحظر المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل أطراف النزاع بالقرب من خط التماس. بالإضافة إلى ذلك ، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار. يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار ، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها ، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.