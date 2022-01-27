https://arabic.sputniknews.com/20220127/-تسجيل-نحو-40-محاولة-استطلاع-جوي-من-قبل-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خط-التماس-في-دونباس-1057270519.html

تسجيل نحو 40 محاولة استطلاع جوي من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من خط التماس في دونباس

تسجيل نحو 40 محاولة استطلاع جوي من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من خط التماس في دونباس

قال الممثل الرسمي للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، إنه تم تسجيل نحو 40 محاولة من قبل قوات الأمن الأوكرانية لإجراء استطلاع جوي بالقرب من خط... 27.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-27T10:45+0000

2022-01-27T10:45+0000

2022-01-27T10:51+0000

لوهانسك

أخبار أوكرانيا

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هذا وتحظر اتفاقيات مينسك رحلات الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة على طول خط الاتصال الكامل في دونباس.هذا ووصف رئيس قسم القوات الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، يان ليشينكو، لـ"سبوتنيك"، تدريب موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمفارز حزبية أوكرانية محاولة متأخرة لإعداد احتياطي تعبئة للجيش الأوكراني.ووصف ليشينكو، أن هناك مستشارين في وزارة الدفاع الأوكرانية من موظفي الخدمات الخاصة الأجنبية.في صيف عام 2020 ، دخلت إجراءات وقف إطلاق النار الإضافية حيز التنفيذ في دونباس. وتنطوي هذه الإجراءات على حظر كامل لإطلاق النار ، ووضع الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها ، والعمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية. كما يحظر المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل أطراف النزاع بالقرب من خط التماس. بالإضافة إلى ذلك ، تنص التدابير على المسؤولية التأديبية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار. يجب أن تظل أوامر وقف إطلاق النار ، التي تتضمن تدابير للحفاظ عليها ، سارية المفعول حتى يتم حل النزاع بالكامل.

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لوهانسك, أخبار أوكرانيا