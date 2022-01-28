أوكرانيا: لا نشكل أي تهديد لبيلاروسيا وعلاقاتنا معها دافئة

كييف - سبوتنيك. وقال ريزنيكوف: "لا توجد تهديدات لبيلاروسيا من أوكرانيا من حيث المبدأ، هذا هراء. لدينا مشاعر دافئة للغاية تجاه الشعب البيلاروسي وأي أعمال عنيفة ضد بيلاروسيا تتعارض مع مصالح أوكرانيا. أريد أن تسمع مينسك ذلك أيضًا". كما اعتبر الوزير أن الاتهام الموجه لأوكرانيا والمتعلق بمزاعم تشير إلى تحضيرات لنوع من الاستفزاز المسلح في دونباس، محض هراء.
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لبيلاروسيا، وأن كييف تتمتع بعلاقات حميمة مع الشعب البيلاروسي، وأي إجراءات عنيفة ضد مينسك تتعارض مع مصالح أوكرانيا.
كييف - سبوتنيك. وقال ريزنيكوف: "لا توجد تهديدات لبيلاروسيا من أوكرانيا من حيث المبدأ، هذا هراء. لدينا مشاعر دافئة للغاية تجاه الشعب البيلاروسي وأي أعمال عنيفة ضد بيلاروسيا تتعارض مع مصالح أوكرانيا. أريد أن تسمع مينسك ذلك أيضًا".