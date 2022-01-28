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أوكرانيا: لا نشكل أي تهديد لبيلاروسيا وعلاقاتنا معها دافئة
أوكرانيا: لا نشكل أي تهديد لبيلاروسيا وعلاقاتنا معها دافئة
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لبيلاروسيا، وأن كييف تتمتع بعلاقات حميمة مع الشعب البيلاروسي، وأي... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:14+0000
2022-01-28T09:14+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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كييف - سبوتنيك. وقال ريزنيكوف: "لا توجد تهديدات لبيلاروسيا من أوكرانيا من حيث المبدأ، هذا هراء. لدينا مشاعر دافئة للغاية تجاه الشعب البيلاروسي وأي أعمال عنيفة ضد بيلاروسيا تتعارض مع مصالح أوكرانيا. أريد أن تسمع مينسك ذلك أيضًا". كما اعتبر الوزير أن الاتهام الموجه لأوكرانيا والمتعلق بمزاعم تشير إلى تحضيرات لنوع من الاستفزاز المسلح في دونباس، محض هراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الولايات-المتحدة-تدعو-الصين-للتأثير-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1057300880.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: لا نشكل أي تهديد لبيلاروسيا وعلاقاتنا معها دافئة

09:14 GMT 28.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لبيلاروسيا، وأن كييف تتمتع بعلاقات حميمة مع الشعب البيلاروسي، وأي إجراءات عنيفة ضد مينسك تتعارض مع مصالح أوكرانيا.
كييف - سبوتنيك. وقال ريزنيكوف: "لا توجد تهديدات لبيلاروسيا من أوكرانيا من حيث المبدأ، هذا هراء. لدينا مشاعر دافئة للغاية تجاه الشعب البيلاروسي وأي أعمال عنيفة ضد بيلاروسيا تتعارض مع مصالح أوكرانيا. أريد أن تسمع مينسك ذلك أيضًا".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الولايات المتحدة تدعو الصين للتأثير على روسيا بشأن أوكرانيا
07:25 GMT
كما اعتبر الوزير أن الاتهام الموجه لأوكرانيا والمتعلق بمزاعم تشير إلى تحضيرات لنوع من الاستفزاز المسلح في دونباس، محض هراء.
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربيمقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف08:01 GMT
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