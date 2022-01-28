أول تعليق من بايدن والبيت الأبيض على انهيار جسر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه تم إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن انهيار الجسر في بيتسبرغ، وتابعت مشيرة إلى أن "فريقنا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين والمحليين على الأرض، حيث يواصلون جمع المعلومات حول سبب الانهيار".وتابعت بساكي أن "بايدن يشعر بالامتنان للمستجيبين الأوائل للحادث، الذين سارعوا لمساعدة السائقين الذين كانوا على الجسر في ذلك الوقت".وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيشرع في الرحلة المخطط لها اليوم الجمعة، وسيبقى على اتصال مع المسؤولين على الأرض بشأن المساعدة الإضافية التي يمكننا تقديمها".ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد ساعات قليلة من الانهيار الخطير لجسر بيتسبرغ، ووقف أمام حواجز خرسانية مغطاة بشريط أصفر من الشرطة، ورفع رقبته لينظر إلى الامتداد الذي خلّفه الجسر المنهار.وتحدث بايدن مع المستجيبين الأوائل في مكان الحادث وعمدة بيتسبرغ إد جيني، بينما غطى الثلج الخفيف الحطام.وقال بايدن: "فكرة أننا تخلفنا كثيرا عن البنية التحتية لسنوات عديدة هي محيرة للعقل.وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
علق البيت الأبيض على حادث انهيار جسر في بلدية بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، والذي سقط قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة البنية التحتية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه تم إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن انهيار الجسر في بيتسبرغ، وتابعت مشيرة إلى أن "فريقنا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين والمحليين على الأرض، حيث يواصلون جمع المعلومات حول سبب الانهيار".
وتابعت بساكي أن "بايدن يشعر بالامتنان للمستجيبين الأوائل للحادث، الذين سارعوا لمساعدة السائقين الذين كانوا على الجسر في ذلك الوقت".
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيشرع في الرحلة المخطط لها اليوم الجمعة، وسيبقى على اتصال مع المسؤولين على الأرض بشأن المساعدة الإضافية التي يمكننا تقديمها".
@POTUS is grateful to the first responders who rushed to assist the drivers who were on the bridge at the time. The President will proceed with trip planned for today and will stay in touch with officials on the ground about additional assistance we can provide.