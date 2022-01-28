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https://arabic.sputniknews.com/20220128/أول-تعليق-من-بايدن-والبيت-الأبيض-على-انهيار-جسر-في-بيتسبرغ-بولاية-بنسلفانيا-الأمريكية-1057397561.html
أول تعليق من بايدن والبيت الأبيض على انهيار جسر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية
أول تعليق من بايدن والبيت الأبيض على انهيار جسر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية
علق البيت الأبيض على حادث انهيار جسر في بلدية بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، والذي سقط قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن لمناقشة... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T19:22+0000
2022-01-28T19:22+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه تم إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن انهيار الجسر في بيتسبرغ، وتابعت مشيرة إلى أن "فريقنا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين والمحليين على الأرض، حيث يواصلون جمع المعلومات حول سبب الانهيار".وتابعت بساكي أن "بايدن يشعر بالامتنان للمستجيبين الأوائل للحادث، الذين سارعوا لمساعدة السائقين الذين كانوا على الجسر في ذلك الوقت".وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيشرع في الرحلة المخطط لها اليوم الجمعة، وسيبقى على اتصال مع المسؤولين على الأرض بشأن المساعدة الإضافية التي يمكننا تقديمها".ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد ساعات قليلة من الانهيار الخطير لجسر بيتسبرغ، ووقف أمام حواجز خرسانية مغطاة بشريط أصفر من الشرطة، ورفع رقبته لينظر إلى الامتداد الذي خلّفه الجسر المنهار.وتحدث بايدن مع المستجيبين الأوائل في مكان الحادث وعمدة بيتسبرغ إد جيني، بينما غطى الثلج الخفيف الحطام.وقال بايدن: "فكرة أننا تخلفنا كثيرا عن البنية التحتية لسنوات عديدة هي محيرة للعقل.وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/انهيار-جسر-في-ولاية-أمريكية-قبل-ساعات-من-زيارة-بايدن-للحديث-عن-البنية-التحتية-في-الولاية-صور-1057377341.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

أول تعليق من بايدن والبيت الأبيض على انهيار جسر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية

19:22 GMT 28.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزور موقع انهيار جسر في بيتسبرغ، بنسلفانيا، أمريكا، 28 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزور موقع انهيار جسر في بيتسبرغ، بنسلفانيا، أمريكا، 28 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزور موقع انهيار جسر في بيتسبرغ، بنسلفانيا، أمريكا، 28 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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علق البيت الأبيض على حادث انهيار جسر في بلدية بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، والذي سقط قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن لمناقشة البنية التحتية.‏
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه تم إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن انهيار الجسر في بيتسبرغ، وتابعت مشيرة إلى أن "فريقنا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين والمحليين على الأرض، حيث يواصلون جمع المعلومات حول سبب الانهيار".
وتابعت بساكي أن "بايدن يشعر بالامتنان للمستجيبين الأوائل للحادث، الذين سارعوا لمساعدة السائقين الذين كانوا على الجسر في ذلك الوقت".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
انهيار جسر في ولاية أمريكية قبل ساعات من زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية في الولاية.. صور
14:24 GMT
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيشرع في الرحلة المخطط لها اليوم الجمعة، وسيبقى على اتصال مع المسؤولين على الأرض بشأن المساعدة الإضافية التي يمكننا تقديمها".
ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد ساعات قليلة من الانهيار الخطير لجسر بيتسبرغ، ووقف أمام حواجز خرسانية مغطاة بشريط أصفر من الشرطة، ورفع رقبته لينظر إلى الامتداد الذي خلّفه الجسر المنهار.
وتحدث بايدن مع المستجيبين الأوائل في مكان الحادث وعمدة بيتسبرغ إد جيني، بينما غطى الثلج الخفيف الحطام.
وقال بايدن: "فكرة أننا تخلفنا كثيرا عن البنية التحتية لسنوات عديدة هي محيرة للعقل.
أما بالنسبة لبقية الجسور المتهالكة في البلاد، فقد تعهد بايدن أمام الصحفيين: "سنصلحها جميعا".
وقال رئيس بلدية بيتسبرغ، إد جيني، في مؤتمر صحفي في مكان الحادث، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn".
وقال داريل جونز، رئيس قسم الإطفاء في بيتسبرغ، إن هناك 10 "إصابات طفيفة"، وتم نقل ثلاثة أشخاص منهم إلى المستشفى.
وأضاف أن أيا من الإصابات لم تكن خطيرة، وأوضح أن ثلاث أو أربع سيارات كانت على الجسر عندما سقط.
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