إيران تواصل مفاوضات فيينا مع الأطراف الأوروبية

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا.ومن المقرر استمرار اجتماع الخبراء لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على رفع الحظر.يشار إلى عقد رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين اجتماعا ثنائيا، أمس الخميس، مع ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، وإنريكي مورا، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
يجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا.
ومن المقرر استمرار اجتماع الخبراء لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على رفع الحظر.
يشار إلى عقد رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين اجتماعا ثنائيا، أمس الخميس، مع ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، وإنريكي مورا، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.
وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.