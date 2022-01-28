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https://arabic.sputniknews.com/20220128/إيران-تواصل-مفاوضات-فيينا-مع-الأطراف-الأوروبية-1057360562.html
إيران تواصل مفاوضات فيينا مع الأطراف الأوروبية
إيران تواصل مفاوضات فيينا مع الأطراف الأوروبية
يجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:28+0000
2022-01-28T12:28+0000
فيينا
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا.ومن المقرر استمرار اجتماع الخبراء لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على رفع الحظر.يشار إلى عقد رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين اجتماعا ثنائيا، أمس الخميس، مع ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، وإنريكي مورا، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لافروف-ونظيره-الإيراني-يبحثان-خطة-العمل-المشتركة-في-سياق-مفاوضات-فيينا---1056447050.html
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فيينا

إيران تواصل مفاوضات فيينا مع الأطراف الأوروبية

12:28 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / Joe Klamar
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يجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن المحادثات تبدأ عادة يوميا باجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين وممثل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا.
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ومن المقرر استمرار اجتماع الخبراء لمناقشة العديد من المواضيع مع التركيز على رفع الحظر.
يشار إلى عقد رئيس فريق المفاوضين الإيرانيين اجتماعا ثنائيا، أمس الخميس، مع ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، وإنريكي مورا، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.
وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
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