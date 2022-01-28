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الجزائر.. مقتل جنديين في اشتباكات مع إرهابيين جنوبي البلاد
الجزائر.. مقتل جنديين في اشتباكات مع إرهابيين جنوبي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، مقتل جنديين إثنين، في اشتباكات مع عناصر إرهابية جنوبي البلاد. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T19:44+0000
2022-01-28T19:44+0000
وزارة الدفاع الجزائرية
الجزائر
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ووقعت الاشتباكات، الليلة الماضية، على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بولاية قزام الحدودية مع النيجر، بحسب بيان لوزارة الدفاع.وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم، إضافة إلى مقتل إرهابيين اثنين، و"استرجاع رشاش ثقيل (01) عيار (12.7 ملم)، مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف، سيارة (01) رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات".وتقدم رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة "بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين وأقاربهما".وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان لرئاسة الجمهورية تعازيه لأسرة الجنديين.ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين خلال العام المنصرم 2021، واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.
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وزارة الدفاع الجزائرية, الجزائر

الجزائر.. مقتل جنديين في اشتباكات مع إرهابيين جنوبي البلاد

19:44 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Twitter/alqabasالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Twitter/alqabas
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، مقتل جنديين إثنين، في اشتباكات مع عناصر إرهابية جنوبي البلاد.
ووقعت الاشتباكات، الليلة الماضية، على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بولاية قزام الحدودية مع النيجر، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الملازم العامل سيدهم مرباح الدين والعريف المتعاقد بن عليوة نسيم، إضافة إلى مقتل إرهابيين اثنين، و"استرجاع رشاش ثقيل (01) عيار (12.7 ملم)، مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف، سيارة (01) رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات".
وتقدم رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة "بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين وأقاربهما".
وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان لرئاسة الجمهورية تعازيه لأسرة الجنديين.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل 9 إرهابيين واعتقال 222 آخرين خلال العام المنصرم 2021، واسترجاع كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.
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