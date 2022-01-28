https://arabic.sputniknews.com/20220128/الخلاف-حول-خارطة-الطريق-في-ليبيا-يتزايد-ومرشح-جديد-لرئاسة-الحكومة-1057376479.html

الخلاف حول خارطة الطريق في ليبيا يتزايد... ومرشح جديد لرئاسة الحكومة

الخلاف حول خارطة الطريق في ليبيا يتزايد... ومرشح جديد لرئاسة الحكومة

تشهد الساحة الليبية انقسامات عدة بشأن خارطة الطريق، في الوقت الذي تتنافس فيه بعض الشخصيات على قيادة المرحلة المقبلة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T14:13+0000

2022-01-28T14:13+0000

2022-01-28T14:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

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تتمثل السيناريوهات التي يختلف حولها البرلمان والأعلى للدولة في الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية على نفس القوانين الحالية وهو ما يؤيده البرلمان ويرفضه الأعلى للدولة.السيناريو الثاني وهو إرجاء الانتخابات لما بعد تعديل مشروع الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات، وهو أمر غير متوافق عليه بشكل كامل، خاصة في ظل رفض الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور تشكيل لجنة من خارجة لإجراء التعديلات.أما السيناريو الثالث الذي يتم العمل عليه يتمثل في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية أولا عقب تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم الذهاب إلى أي السيناريوهات الأخرى.دخول معيتيق على الخطأكدت مصادر مطلعة في الداخل الليبي، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق دخل على خط سباق رئاسة الحكومة.وأضافت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن معيتيق يتقدم بأوراقه للترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مرفقة برؤيته حول المشهد وخطة المصالحة الوطنية.وحسب المصادر أجرى معيتيق العديد من اللقاءات مع النواب والسياسيين والشخصيات النافذة في الغرب الليبي والشرق من أجل دعمه لرئاسة الحكومة بعدما أطلعهم على رؤيته.في وقت سابق أكدت مصادر أخرى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا يسعى هو الآخر لرئاسة الحكومة، فيما كان ينافسه السفير عارف النايض.وأكدت المصادر أن الثلاثة لم يتوصل أي منهم لاتفاق مع الآخر حتى الآن لتشكيل الحكومة بحيث يكون أحدهم رئيسها وأخر يشغل منصب النائب أو وزير الخارجية.من ناحيته قال البرلماني علي الصول، إن تغيير الحكومة حسم، وأن باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة يفتح خلال الأسبوع الجاري.مهام الحكومة الجديدةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفترة التي يكلف بها رئيس الحكومة تتعلق بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.وأشار الصول إلى أن الأمر يجب أن يكون وفق خطة زمنية محددة ومحكمة، وكذلك يحدد المسار الذي سيتم الذهاب إليه، وما إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أو حتى الاستفتاء على مشروع الدستور.وشدد على أن جميع المسارات تتوقف على المسارات الأمنية والعمل الجدي على مسار المصالحة الوطنية.هل تنجح وليامزفي وقت سابق أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، الأربعاء الماضي، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص.ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.مبادرة سيف الإسلامفي الإطار المرتبط بخارطة الطريق، أطلق مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا وذلك بعد العجز عن عقد الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.واقترح القذافي، في بيان للمبادرة نشره محاميه خالد الزايدي، "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".واعتبر القذافي أن "انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب".وأوضح القذافي أن "البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.

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