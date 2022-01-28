الولايات المتحدة تدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

موسكو،- سبوتنيك. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الاثنين".واكد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، اليوم أن الولايات المتحدة تخطط لمناقشة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين. "السلوك الخطر" الروسي تجاه أوكرانيا و "تعزيز" الوجود العسكري على الحدود.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث الملف الأوكراني.
موسكو،- سبوتنيك. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الاثنين".
واكد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، اليوم أن الولايات المتحدة تخطط لمناقشة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين. "السلوك الخطر" الروسي تجاه أوكرانيا و "تعزيز" الوجود العسكري على الحدود.