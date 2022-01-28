https://arabic.sputniknews.com/20220128/الولايات-المتحدة-تدعو-إلى-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-أوكرانيا-1057298729.html

الولايات المتحدة تدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

الولايات المتحدة تدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث الملف الأوكراني. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T03:42+0000

2022-01-28T03:42+0000

2022-01-28T03:42+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102824/86/1028248697_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_0f2993407ac5e42492df3a459a1d3d26.jpg

موسكو،- سبوتنيك. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الاثنين".واكد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، اليوم أن الولايات المتحدة تخطط لمناقشة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين. "السلوك الخطر" الروسي تجاه أوكرانيا و "تعزيز" الوجود العسكري على الحدود.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220127/البنتاغون-لم-نتخذ-قرارا-بعد-بشأن-قوات-الحرس-الوطني-المتواجدة-في-أوكرانيا-1057297228.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا