https://arabic.sputniknews.com/20220128/اليونيسيف-أزمة-لبنان-المتفاقمة-تسلب-أحلام-الشباب-1057393658.html

اليونيسيف: أزمة لبنان المتفاقمة تسلب أحلام الشباب

اليونيسيف: أزمة لبنان المتفاقمة تسلب أحلام الشباب

أشارت اليونيسف في تقرير صدر عنها، اليوم الجمعة، تحت عنوان "البحث عن الأمل"، إلى أن الأزمة في لبنان تُجبر الشباب والشابات، على نحو متزايد، على ترك التعليم... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T16:56+0000

2022-01-28T16:56+0000

2022-01-28T16:56+0000

العالم

اليونيسيف

لبنان

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وأفاد التقرير اان الطروفف المعيشية المتقاقمة تدفع بالشباب والشابات إلى القبول بأجورٍ متدنية في سبيل البقاء على قيد الحياة ومساعدة أسرهم على مواجهة التحديات المتزايدة.وأشارت المنظمة إلى أن 4 من كل 10 شباب وشابات في لبنان تقريبا خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى، فيما انقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليا.ويشير تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الشباب إلى أن 31% من الشباب والشابات خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، كم انخفضت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60% في 2020-2021، إلى 43% في السنة الدراسية الحالية.

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