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اليونيسيف: أزمة لبنان المتفاقمة تسلب أحلام الشباب
اليونيسيف: أزمة لبنان المتفاقمة تسلب أحلام الشباب
أشارت اليونيسف في تقرير صدر عنها، اليوم الجمعة، تحت عنوان "البحث عن الأمل"، إلى أن الأزمة في لبنان تُجبر الشباب والشابات، على نحو متزايد، على ترك التعليم... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T16:56+0000
2022-01-28T16:56+0000
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اليونيسيف
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وأفاد التقرير اان الطروفف المعيشية المتقاقمة تدفع بالشباب والشابات إلى القبول بأجورٍ متدنية في سبيل البقاء على قيد الحياة ومساعدة أسرهم على مواجهة التحديات المتزايدة.وأشارت المنظمة إلى أن 4 من كل 10 شباب وشابات في لبنان تقريبا خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى، فيما انقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليا.ويشير تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الشباب إلى أن 31% من الشباب والشابات خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، كم انخفضت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60% في 2020-2021، إلى 43% في السنة الدراسية الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزير-المال-اللبناني-لا-أتصور-أن-تغيير-حاكم-مصرف-لبنان-الآن-خطوة-فعالة-1057307952.html
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العالم, اليونيسيف, لبنان

اليونيسيف: أزمة لبنان المتفاقمة تسلب أحلام الشباب

16:56 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Hermann J. Knippertzاليونيسيف
اليونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
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أشارت اليونيسف في تقرير صدر عنها، اليوم الجمعة، تحت عنوان "البحث عن الأمل"، إلى أن الأزمة في لبنان تُجبر الشباب والشابات، على نحو متزايد، على ترك التعليم والانخراط في عمالة غير رسمية وغير منتظمة.
وأفاد التقرير اان الطروفف المعيشية المتقاقمة تدفع بالشباب والشابات إلى القبول بأجورٍ متدنية في سبيل البقاء على قيد الحياة ومساعدة أسرهم على مواجهة التحديات المتزايدة.
رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
وزير المال اللبناني: لا أتصور أن تغيير حاكم ​مصرف لبنان​ الآن خطوة فعالة
07:50 GMT
وأشارت المنظمة إلى أن 4 من كل 10 شباب وشابات في لبنان تقريبا خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى، فيما انقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليا.
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
خبير: قرارات حاكم مصرف لبنان تخالف المطالب الدولية
أمس, 13:15 GMT
ويشير تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الشباب إلى أن 31% من الشباب والشابات خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، كم انخفضت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60% في 2020-2021، إلى 43% في السنة الدراسية الحالية.
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