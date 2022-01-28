اليونيسيف: أزمة لبنان المتفاقمة تسلب أحلام الشباب

وأفاد التقرير اان الطروفف المعيشية المتقاقمة تدفع بالشباب والشابات إلى القبول بأجورٍ متدنية في سبيل البقاء على قيد الحياة ومساعدة أسرهم على مواجهة التحديات المتزايدة.وأشارت المنظمة إلى أن 4 من كل 10 شباب وشابات في لبنان تقريبا خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى، فيما انقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليا.ويشير تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الشباب إلى أن 31% من الشباب والشابات خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، كم انخفضت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60% في 2020-2021، إلى 43% في السنة الدراسية الحالية.
ويشير تقييم اليونيسف السريع الذي يركّز على الشباب إلى أن 31% من الشباب والشابات خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، كم انخفضت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من 60% في 2020-2021، إلى 43% في السنة الدراسية الحالية.