"خط أحمر"... مقتدى الصدر: لا تستهدفوا مصالح الشعب

جاء ذلك في بيان مقتضب للصدر كتبه بخط يده، نشره مساء اليوم الجمعة، على حسابه بموقع تويتر.وقال الصدر: "لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر"، مضيفا "مستمرون بحكومة أغلبية وطنية، مع شركائنا في الوطن"ولم يوضح زعيم التيار الصدري، الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الجهة التي يعنيها برسالته.لكنها تأتي بعد ساعات من تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بـ6 صواريخ "كاتيوشا"، دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح.وأعلن الصدر في أكثر من مناسبة تمسكه، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، داعيا قوى الإطار التنسيقي إلى المشاركة فيها شريطة استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.فيما يرفض الإطار التنسيقي (تحالف شيعي يضم قوى بينها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح)، هذا الطرح، ويطالب بدلا عن ذلك بحكومة توافقية بمشاركة كافة القوى السياسية داخل مجلس النواب كما جرت العادة خلال الدورات السابقة.
ولم يوضح زعيم التيار الصدري، الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الجهة التي يعنيها برسالته.
لكنها تأتي بعد ساعات من تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بـ6 صواريخ "كاتيوشا"، دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح.
وأعلن الصدر في أكثر من مناسبة تمسكه، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، داعيا قوى الإطار التنسيقي إلى المشاركة فيها شريطة استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
فيما يرفض الإطار التنسيقي (تحالف شيعي يضم قوى بينها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح)، هذا الطرح، ويطالب بدلا عن ذلك بحكومة توافقية بمشاركة كافة القوى السياسية داخل مجلس النواب كما جرت العادة خلال الدورات السابقة.