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"خط أحمر"... مقتدى الصدر: لا تستهدفوا مصالح الشعب
"خط أحمر"... مقتدى الصدر: لا تستهدفوا مصالح الشعب
حذر زعيم التيار الصدي في العراق مقتدى الصدر من استهداف مصالح الِشعب، معتبرا أن ذلك "خط أحمر". 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T18:32+0000
2022-01-28T18:32+0000
أخبار العراق اليوم
الصدر
التيار الصدري
العراق
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جاء ذلك في بيان مقتضب للصدر كتبه بخط يده، نشره مساء اليوم الجمعة، على حسابه بموقع تويتر.وقال الصدر: "لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر"، مضيفا "مستمرون بحكومة أغلبية وطنية، مع شركائنا في الوطن"ولم يوضح زعيم التيار الصدري، الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الجهة التي يعنيها برسالته.لكنها تأتي بعد ساعات من تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بـ6 صواريخ "كاتيوشا"، دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح.وأعلن الصدر في أكثر من مناسبة تمسكه، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، داعيا قوى الإطار التنسيقي إلى المشاركة فيها شريطة استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.فيما يرفض الإطار التنسيقي (تحالف شيعي يضم قوى بينها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح)، هذا الطرح، ويطالب بدلا عن ذلك بحكومة توافقية بمشاركة كافة القوى السياسية داخل مجلس النواب كما جرت العادة خلال الدورات السابقة.
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أخبار العراق اليوم, الصدر, التيار الصدري, العراق

"خط أحمر"... مقتدى الصدر: لا تستهدفوا مصالح الشعب

18:32 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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حذر زعيم التيار الصدي في العراق مقتدى الصدر من استهداف مصالح الِشعب، معتبرا أن ذلك "خط أحمر".
جاء ذلك في بيان مقتضب للصدر كتبه بخط يده، نشره مساء اليوم الجمعة، على حسابه بموقع تويتر.
وقال الصدر: "لا تستهدفوا مصالح الشعب، فالشعب والوطن خط أحمر"، مضيفا "مستمرون بحكومة أغلبية وطنية، مع شركائنا في الوطن"
ولم يوضح زعيم التيار الصدري، الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الجهة التي يعنيها برسالته.
لكنها تأتي بعد ساعات من تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم بـ6 صواريخ "كاتيوشا"، دون ورود تقارير عن خسائر في الأرواح.
وأعلن الصدر في أكثر من مناسبة تمسكه، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، داعيا قوى الإطار التنسيقي إلى المشاركة فيها شريطة استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
فيما يرفض الإطار التنسيقي (تحالف شيعي يضم قوى بينها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح)، هذا الطرح، ويطالب بدلا عن ذلك بحكومة توافقية بمشاركة كافة القوى السياسية داخل مجلس النواب كما جرت العادة خلال الدورات السابقة.
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