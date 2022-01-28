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https://arabic.sputniknews.com/20220128/دراسة-فيتامين-د-وأوميغا-3-يعالجان-مشكلة-مرتبطة-بـ80-مرضا-منها-المفاصل-1057391106.html
دراسة: "فيتامين د" و"أوميغا 3" يعالجان مشكلة مرتبطة بـ80 مرضا منها المفاصل
دراسة: "فيتامين د" و"أوميغا 3" يعالجان مشكلة مرتبطة بـ80 مرضا منها المفاصل
أكدت دراسة جديدة أن تناول "فيتامين د" ومكملات "أوميغا 3" قد تساهم بتقليل خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية لدى الإنسان، وهي مشكلة خطيرة تندرج تحتها الكثير... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T16:03+0000
2022-01-28T16:03+0000
مجتمع
علوم
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ووجد الباحثون في دراستهم التي شملت عينات منفصلة، الأولى منحت "فيتامين د" والثانية منحت مكمل "أوميغا 3" أما الثالثة والرابعة منحت مكملات وهمية، أن الأشخاص اللذين تناولوا المكملين، انخفضت لديهم أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية أو إضرابات المناعة الذاتية.وبحسب موقع "webteb" يشمل مصطلح أمراض المناعة الذاتية قائمة تتضمن 80 مرضا بالإضافة إلى أمراض مرتبطة بهذا المرض مثل مرض الذئبة الحمامية المجموعية، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وسكري الأطفال، ومرض التصلب المتعدد، والتي تحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للجسم لأنسجته، بالإضافة إلى العديد من الأمراض كعدم القدرة على التركيز وتساقط الشعر والتعب والوهن وآلام العضلات والتورم واحمرار الجلد والحمى وغيرها.وأكد الباحثون بحسب الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journa" إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة سبب تأثير هذه المكملات الوقائية على أمراض المناعة الذاتية لكن النتائج أكدت قدرتها على تخفيف المخاطر بشكل كبير.ونفذ الدراسة باحثون من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن تجربة استمرت خمس سنوات لما يقرب من 26000 شخص فوق سن الخمسين بعد تقسيمهم بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات مختلفة منحت الأولى فيتامين د والثانية فيتامين د وهميا والثالثة أوميغا 3 والرابعة أوميغا 3 وهميا.وخلال 5 سنوات من متابعة الأشخاص، ودراسة السجلات الطبيعة، ورصد حالات أمراض المناعة، بينت النتائج مؤشرات إيجابية.وبحسب المقال المنشور في "ديلي ميل"، فإن الأشخاص الذين تناولوا "فيتامين د" رصد لديهم انخفاض بنسبة 22%، أما الأشخاص الذين تناولوا مكملات "أوميغا 3" رصد لديهم انخفاض بنسبة 15%، وهي مؤشرات جيدة.وبين الباحثون أن هذه النتائج لا تنطبق على المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية في وقت مبكر من حياتهم، لأن هؤلاء يحتاجون لفترة طويلة من المتابعة لتحديد مدى فعالية المكملات.
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مجتمع, علوم

دراسة: "فيتامين د" و"أوميغا 3" يعالجان مشكلة مرتبطة بـ80 مرضا منها المفاصل

16:03 GMT 28.01.2022
© Photo / pixabay/Nannicaمكملات غذائية
مكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Photo / pixabay/Nannica
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أكدت دراسة جديدة أن تناول "فيتامين د" ومكملات "أوميغا 3" قد تساهم بتقليل خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية لدى الإنسان، وهي مشكلة خطيرة تندرج تحتها الكثير من الأمراض.
ووجد الباحثون في دراستهم التي شملت عينات منفصلة، الأولى منحت "فيتامين د" والثانية منحت مكمل "أوميغا 3" أما الثالثة والرابعة منحت مكملات وهمية، أن الأشخاص اللذين تناولوا المكملين، انخفضت لديهم أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية أو إضرابات المناعة الذاتية.
وبحسب موقع "webteb" يشمل مصطلح أمراض المناعة الذاتية قائمة تتضمن 80 مرضا بالإضافة إلى أمراض مرتبطة بهذا المرض مثل مرض الذئبة الحمامية المجموعية، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وسكري الأطفال، ومرض التصلب المتعدد، والتي تحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للجسم لأنسجته، بالإضافة إلى العديد من الأمراض كعدم القدرة على التركيز وتساقط الشعر والتعب والوهن وآلام العضلات والتورم واحمرار الجلد والحمى وغيرها.
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وأكد الباحثون بحسب الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journa" إلى الحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة سبب تأثير هذه المكملات الوقائية على أمراض المناعة الذاتية لكن النتائج أكدت قدرتها على تخفيف المخاطر بشكل كبير.
ونفذ الدراسة باحثون من مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن تجربة استمرت خمس سنوات لما يقرب من 26000 شخص فوق سن الخمسين بعد تقسيمهم بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات مختلفة منحت الأولى فيتامين د والثانية فيتامين د وهميا والثالثة أوميغا 3 والرابعة أوميغا 3 وهميا.

"المرضى الذين تلقوا "فيتامين د"، أصيب 123 فقط بحالة من أمراض المناعة الذاتية، مقارنة بـ155 في مجموعة الدواء الوهمي. أما لدى المجموعة التي تلقت "أوميغا 3، فرصدت 130 حالة مؤكدة لأمراض المناعة الذاتية، مقارنة بـ148 حالة في مجموعة الدواء الوهمي.

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وخلال 5 سنوات من متابعة الأشخاص، ودراسة السجلات الطبيعة، ورصد حالات أمراض المناعة، بينت النتائج مؤشرات إيجابية.

"على الرغم من انتشار أمراض المناعة الذاتية بين كبار السن، لم يكن لدى الأطباء في السابق أي وسيلة لتقليل مخاطر الإصابة لدى الناس. أمراض المناعة الذاتية شائعة بين كبار السن وتؤثر سلبًا على الصحة ومتوسط ​​العمر المتوقع.. حتى اليوم، لم تكن لدينا طريقة مثبتة لمنعها، لكن الآن، ولأول مرة، نقوم بذلك".

الدكتورة غيل هان
مؤلفة الدراسة العلمية
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وبحسب المقال المنشور في "ديلي ميل"، فإن الأشخاص الذين تناولوا "فيتامين د" رصد لديهم انخفاض بنسبة 22%، أما الأشخاص الذين تناولوا مكملات "أوميغا 3" رصد لديهم انخفاض بنسبة 15%، وهي مؤشرات جيدة.

"هذا أول دليل مباشر لدينا على أن المكملات اليومية قد تقلل من حدوث أمراض المناعة الذاتية، وما يبدو أنه تأثير أكثر وضوحا بعد عامين من تناول مكملات فيتامين د".

الدكتورة كارين كوستينبادير
الخبيرة في أمراض المناعة الذاتية في بريجهامز
وبين الباحثون أن هذه النتائج لا تنطبق على المرضى المصابين بأمراض المناعة الذاتية في وقت مبكر من حياتهم، لأن هؤلاء يحتاجون لفترة طويلة من المتابعة لتحديد مدى فعالية المكملات.
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