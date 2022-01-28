لوكاشينكو: العالم الآن أمام خيارين إما اتفاق جديد أو الحرب

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا اندلعت حرب ضد البلاد، فإن البيلاروسيين سيدافعون عنها.وقال لوكاشينكا في خطابه أمام شعب وبرلمان بيلاروسيا: "إذا تم شن عدوان مباشر ضد بيلاروسيا، وشنت حرب ضد البلاد، فسندافع عن أرضنا".وقال لوكاشينكو إن التصعيد في العالم مرتبط بالصراع على الموارد والأسواق العالمية.وأضاف: "الغرب يفعل كل شيء لجعل مينسك تتوقف عن كونها مصدرًا للسلام في المنطقة، لكن بيلاروسيا ستسعى دائمًا من أجل السلام".وأكد لوكاشينكو أنه سيتم "اكتشاف تفاصيل جديدة قريبًا بشأن الموقف البولندي القاسي تجاه المهاجرين".وأكد لوكاشينكو خلال خطابه أنه في ظل الظروف الحالية، يجب على مينسك تطوير التعاون مع روسيا وحلفاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتابع: "من الضروري زيادة فعالية الردع الاستراتيجي، وتنفيذ تدابير مشتركة للتدريب القتالي العملياتي لأغراض دفاعية. لقد نجح العسكريون المدربون في حل مشكلة كازاخستان وسمحوا باستقرار الوضع".
قال الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن العالم الآن أمام خيارين، إما اتفاق جديد أو الحرب.
وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا اندلعت حرب ضد البلاد، فإن البيلاروسيين سيدافعون عنها.
وقال لوكاشينكا في خطابه أمام شعب وبرلمان بيلاروسيا: "إذا تم شن عدوان مباشر ضد بيلاروسيا، وشنت حرب ضد البلاد، فسندافع عن أرضنا".
وقال لوكاشينكو إن التصعيد في العالم مرتبط بالصراع على الموارد والأسواق العالمية.
وأضاف: "هذه إجابة صريحة للأسئلة الشائعة. كل هذه الفوضى التي نشأت بسبب نقص الغذاء. زاد عدد السكان في العالم بشكل كارثي، وليس هناك ما يكفي من الطعام. هناك شراسة هناك حاجة إلى النضال من أجل الموارد من أجل زيادة تطوير الموارد. ليس لدى العلم ولا البشرية الوقت لإتقان إنتاج الموارد الرخيصة، وهناك أيضًا صراع من أجل إعادة توزيع أسواق المبيعات".
وأضاف: "الغرب يفعل كل شيء لجعل مينسك تتوقف عن كونها مصدرًا للسلام في المنطقة، لكن بيلاروسيا ستسعى دائمًا من أجل السلام".
وأكد لوكاشينكو أنه سيتم "اكتشاف تفاصيل جديدة قريبًا بشأن الموقف البولندي القاسي تجاه المهاجرين".
وأكد لوكاشينكو خلال خطابه أنه في ظل الظروف الحالية، يجب على مينسك تطوير التعاون مع روسيا وحلفاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تطوير التعاون بشكل أكثر فاعلية مع روسيا وحلفائنا الآخرين في إطار معاهدة الأمن الجماعي. أظهر مثال كازاخستان مدى سرعة استجابة منظمة معاهدة الأمن الجماعي للتهديدات الأمنية في منطقة أوراسيا. أصبحت قوات الأمن الجماعية عاملاً رئيسياً في استقرار العقيدة العسكرية الجديدة لدولة الاتحاد وستعزز بشكل كبير ضمانات السلام في منطقتنا".
وتابع: "من الضروري زيادة فعالية الردع الاستراتيجي، وتنفيذ تدابير مشتركة للتدريب القتالي العملياتي لأغراض دفاعية. لقد نجح العسكريون المدربون في حل مشكلة كازاخستان وسمحوا باستقرار الوضع".