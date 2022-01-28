https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-العالم-الآن-أمام-خيارين-إما-اتفاق-جديد-أو-الحرب-1057314565.html

لوكاشينكو: العالم الآن أمام خيارين إما اتفاق جديد أو الحرب

لوكاشينكو: العالم الآن أمام خيارين إما اتفاق جديد أو الحرب

قال الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن العالم الآن أمام خيارين، إما اتفاق جديد أو الحرب. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T08:55+0000

2022-01-28T08:55+0000

2022-01-28T08:58+0000

العالم

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا اندلعت حرب ضد البلاد، فإن البيلاروسيين سيدافعون عنها.وقال لوكاشينكا في خطابه أمام شعب وبرلمان بيلاروسيا: "إذا تم شن عدوان مباشر ضد بيلاروسيا، وشنت حرب ضد البلاد، فسندافع عن أرضنا".وقال لوكاشينكو إن التصعيد في العالم مرتبط بالصراع على الموارد والأسواق العالمية.وأضاف: "الغرب يفعل كل شيء لجعل مينسك تتوقف عن كونها مصدرًا للسلام في المنطقة، لكن بيلاروسيا ستسعى دائمًا من أجل السلام".وأكد لوكاشينكو أنه سيتم "اكتشاف تفاصيل جديدة قريبًا بشأن الموقف البولندي القاسي تجاه المهاجرين".وأكد لوكاشينكو خلال خطابه أنه في ظل الظروف الحالية، يجب على مينسك تطوير التعاون مع روسيا وحلفاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتابع: "من الضروري زيادة فعالية الردع الاستراتيجي، وتنفيذ تدابير مشتركة للتدريب القتالي العملياتي لأغراض دفاعية. لقد نجح العسكريون المدربون في حل مشكلة كازاخستان وسمحوا باستقرار الوضع".

https://arabic.sputniknews.com/20220125/لوكاشينكو-بيلاروس-تعزز-حدودها-مع-أوكرانيا-وترسل-قوات-إضافية-إلى-هناك-1057154995.html

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العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا