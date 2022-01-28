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متحدثة البيت الأبيض توجه نصائح للناطقين الحكوميين في الأردن
متحدثة البيت الأبيض توجه نصائح للناطقين الحكوميين في الأردن
وجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، نصائح مهنية للناطقين الحكوميين في الأردن. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T21:28+0000
2022-01-28T21:28+0000
البيت الأبيض
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جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، ضمن فعاليات الدورة التدريبية للناطقين الحكوميين الأردنيين في معهد الإعلام الأردني، بالعاصمة عمان، وفق قناة "المملكة" الحكومية.وقالت بساكي للناطقين الأردنيين إنه يجب أن يتسم الإيجار الصحفي والتواصل مع الصحافة بالاستمرارية.ونصحتهم بضرورة معرفة الصحفيين والمراسلين وطبيعة الوسائل الإعلامية التي يعملون بها.وقالت: "على الناطق أن يعرف من هو جمهوره ومع من يتحدث"، لافتة إلى أنه يمكن الاستعانة أحيانا بأهل الاختصاص أثناء الإيجاز والمؤتمر الصحفي، لاسيما عند التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية، لأنه يساعد بتقديم الحقائق والمعلومات الموثوقة للجمهور.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن طبيعة عمل الناطق الرسمي في جوهرها "حلقة تواصل مؤثرة بين المسؤول والجمهور".وشددت على ضرورة أن يتمتع الناطق الرسمي بالمعرفة والصدق والإلمام بجميع التفاصيل قبل تقديمها، إضافة إلى "معرفة المعلومات ومحتوى الرسائل المفترض إيصالها للجمهور وبأسلوب جذاب بعيد عن التصادم أو العنف اللفظي، حتى عند نفي أي اشاعة أو معلومة غير صحيحة".وقالت بساكي إن الناطق الرسمي يجب أن يتحلى أيضا بالشجاعة، وأن يعترف بعدم معرفته معلومة تتعلق بحدث أو قضية ما، مع تقديم وعد بالحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور.يشار إلى أن الدورة التدريبية للناطقين الحكوميين أقيمت ضمن مشروع "دعم قدرات الإعلام والاتصال الاستراتيجي للحكومة الأردنية"، الذي ينفذه معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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متحدثة البيت الأبيض توجه نصائح للناطقين الحكوميين في الأردن

21:28 GMT 28.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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وجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، نصائح مهنية للناطقين الحكوميين في الأردن.
جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، ضمن فعاليات الدورة التدريبية للناطقين الحكوميين الأردنيين في معهد الإعلام الأردني، بالعاصمة عمان، وفق قناة "المملكة" الحكومية.
وقالت بساكي للناطقين الأردنيين إنه يجب أن يتسم الإيجار الصحفي والتواصل مع الصحافة بالاستمرارية.
ونصحتهم بضرورة معرفة الصحفيين والمراسلين وطبيعة الوسائل الإعلامية التي يعملون بها.
وقالت: "على الناطق أن يعرف من هو جمهوره ومع من يتحدث"، لافتة إلى أنه يمكن الاستعانة أحيانا بأهل الاختصاص أثناء الإيجاز والمؤتمر الصحفي، لاسيما عند التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية، لأنه يساعد بتقديم الحقائق والمعلومات الموثوقة للجمهور.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن طبيعة عمل الناطق الرسمي في جوهرها "حلقة تواصل مؤثرة بين المسؤول والجمهور".
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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وشددت على ضرورة أن يتمتع الناطق الرسمي بالمعرفة والصدق والإلمام بجميع التفاصيل قبل تقديمها، إضافة إلى "معرفة المعلومات ومحتوى الرسائل المفترض إيصالها للجمهور وبأسلوب جذاب بعيد عن التصادم أو العنف اللفظي، حتى عند نفي أي اشاعة أو معلومة غير صحيحة".
وقالت بساكي إن الناطق الرسمي يجب أن يتحلى أيضا بالشجاعة، وأن يعترف بعدم معرفته معلومة تتعلق بحدث أو قضية ما، مع تقديم وعد بالحصول على المعلومة وتقديمها للجمهور.
يشار إلى أن الدورة التدريبية للناطقين الحكوميين أقيمت ضمن مشروع "دعم قدرات الإعلام والاتصال الاستراتيجي للحكومة الأردنية"، الذي ينفذه معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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