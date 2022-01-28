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https://arabic.sputniknews.com/20220128/واشنطن-أمريكا-ترحب-بكلمات-لافروف-حول-نشوب-الحرب-وتنتظر-العمل-بها-1057396099.html
واشنطن: أمريكا ترحب بكلمات لافروف حول نشوب الحرب وتنتظر العمل بها
واشنطن: أمريكا ترحب بكلمات لافروف حول نشوب الحرب وتنتظر العمل بها
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب في أوكرانيا، لكنها تنتظر تأكيد... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T18:16+0000
2022-01-28T18:16+0000
روسيا
العالم
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وصرح المسؤول: "نرحب بتعليقاته (لافروف) بأن روسيا لا تريد الحرب، وسنرحب برد الحكومة الروسية على المبادئ التي وضعناها لهم. لكن يجب دعم ذلك بالعمل.وأضاف: "نحتاج إلى رؤية روسيا تسحب بعضًا من القوات التي نشرتها، من الحدود الأوكرانية وتتخذ خطوات أخرى لخفض التصعيد".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد تحدث عن احتمالية نشوب حرب، قائلا: إنه "إذا كان الأمر يعتمد على روسيا، فلن تكون هناك حربا".يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا ، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.واستلمت موسكو، يوم الأربعاء الماضي، ردين مكتوبين، من الولايات المتحدة وحلف الناتو، على مطالبها الأمنية؛ واللذين، بحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلبيا ما سعت إليه بلاده.واعتبر لافرورف، أن هذين الردين مقدمة لإجراء مباحثات حول عدد من المسائل الثانوية، في الوقت الذي تم فيه رفض طلب موسكو بوضع حد لتوسع الناتو باتجاه الشرق.وكان الرئيس بوتين اطلع على جوابي الناتو وأميركا؛ ويتم حالياً تحليلهما، للرد عليهما.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الخارجية-موسكو-توسع-قائمة-ممثلي-الاتحاد-الأوروبي-المحظورين-من-دخول-أراضي-روسيا-1057394087.html
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روسيا, العالم

واشنطن: أمريكا ترحب بكلمات لافروف حول نشوب الحرب وتنتظر العمل بها

18:16 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب في أوكرانيا، لكنها تنتظر تأكيد الإجراءات.
وصرح المسؤول: "نرحب بتعليقاته (لافروف) بأن روسيا لا تريد الحرب، وسنرحب برد الحكومة الروسية على المبادئ التي وضعناها لهم. لكن يجب دعم ذلك بالعمل.
وأضاف: "نحتاج إلى رؤية روسيا تسحب بعضًا من القوات التي نشرتها، من الحدود الأوكرانية وتتخذ خطوات أخرى لخفض التصعيد".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد تحدث عن احتمالية نشوب حرب، قائلا: إنه "إذا كان الأمر يعتمد على روسيا، فلن تكون هناك حربا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الخارجية: موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول أراضي روسيا
17:00 GMT
يذكر أن كييف ودول الغرب كانت قد أعربت في الفترة الأخيرة، عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تقوم بتحريك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مشددا على أن روسيا لا تهدد أحداً ولن تهاجم أحدًا ، وأن مزاعم" العدوان الروسي "تستخدم كذريعة لنشر المزيد من قوات ومعدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
واستلمت موسكو، يوم الأربعاء الماضي، ردين مكتوبين، من الولايات المتحدة وحلف الناتو، على مطالبها الأمنية؛ واللذين، بحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلبيا ما سعت إليه بلاده.
واعتبر لافرورف، أن هذين الردين مقدمة لإجراء مباحثات حول عدد من المسائل الثانوية، في الوقت الذي تم فيه رفض طلب موسكو بوضع حد لتوسع الناتو باتجاه الشرق.
وكان الرئيس بوتين اطلع على جوابي الناتو وأميركا؛ ويتم حالياً تحليلهما، للرد عليهما.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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