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https://arabic.sputniknews.com/20220128/-سقوط-الإعلامية-وفاء-الكيلاني-في-حفل-صناع-الترفيه-في-الرياض-1057378204.html
سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني في حفل صناع الترفيه في الرياض
سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني في حفل صناع الترفيه في الرياض
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني، يوم أمس الخميس، على درج حفل توزيع جوائز Joy awards في الرياض، وذلك قبل... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:47+0000
2022-01-28T14:50+0000
العالم العربي
الرياض
حفل
جوائز
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ورغم أن هذا المقطع قد يعد محرجا للإعلامية المخضرمة، إلا أنه يمكن القول أن خطورة الموقف تم تداركها حين تمسكت الكيلاني بسورالدرج وتدخل بعض المصورين لإنقاذها، ذلك بعد أن فقدت توازنها جراء ارتدائها فستانا طويلا وحذاء ذي كعب عال.وتعد هذه النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز Joy awards الذي يقام في الرياض، والذي من خلاله يتم الاحتفال بصناع الترفيه ومختلف الشخصيات الفنية ومن كافة المجالات ضمن فعاليات موسم الرياض.
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العالم العربي, الرياض, حفل, جوائز

سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني في حفل صناع الترفيه في الرياض

14:47 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 28.01.2022)
© REUTERS / Ahmed Yosriعرض فني خلال حفل افتتاح مهرجان "موسم الرياض" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.
عرض فني خلال حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني، يوم أمس الخميس، على درج حفل توزيع جوائز Joy awards في الرياض، وذلك قبل مشاركتها في التقديم.
ورغم أن هذا المقطع قد يعد محرجا للإعلامية المخضرمة، إلا أنه يمكن القول أن خطورة الموقف تم تداركها حين تمسكت الكيلاني بسورالدرج وتدخل بعض المصورين لإنقاذها، ذلك بعد أن فقدت توازنها جراء ارتدائها فستانا طويلا وحذاء ذي كعب عال.
وتعد هذه النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز Joy awards الذي يقام في الرياض، والذي من خلاله يتم الاحتفال بصناع الترفيه ومختلف الشخصيات الفنية ومن كافة المجالات ضمن فعاليات موسم الرياض.
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