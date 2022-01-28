سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني في حفل صناع الترفيه في الرياض

ورغم أن هذا المقطع قد يعد محرجا للإعلامية المخضرمة، إلا أنه يمكن القول أن خطورة الموقف تم تداركها حين تمسكت الكيلاني بسورالدرج وتدخل بعض المصورين لإنقاذها، ذلك بعد أن فقدت توازنها جراء ارتدائها فستانا طويلا وحذاء ذي كعب عال.وتعد هذه النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز Joy awards الذي يقام في الرياض، والذي من خلاله يتم الاحتفال بصناع الترفيه ومختلف الشخصيات الفنية ومن كافة المجالات ضمن فعاليات موسم الرياض.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني، يوم أمس الخميس، على درج حفل توزيع جوائز Joy awards في الرياض، وذلك قبل مشاركتها في التقديم.
ورغم أن هذا المقطع قد يعد محرجا للإعلامية المخضرمة، إلا أنه يمكن القول أن خطورة الموقف تم تداركها حين تمسكت الكيلاني بسورالدرج وتدخل بعض المصورين لإنقاذها، ذلك بعد أن فقدت توازنها جراء ارتدائها فستانا طويلا وحذاء ذي كعب عال.
وتعد هذه النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز Joy awards الذي يقام في الرياض، والذي من خلاله يتم الاحتفال بصناع الترفيه ومختلف الشخصيات الفنية ومن كافة المجالات ضمن فعاليات موسم الرياض.