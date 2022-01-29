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آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد... صور
آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد... صور
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:39+0000
2022-01-29T09:39+0000
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ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.وقال في تغريدته: "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".من ناحيته، علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على زيارته للإمارات، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".وأردف: "لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا".وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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العالم العربي, العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد... صور

09:39 GMT 29.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏
ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.
وقال في تغريدته: "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
من ناحيته، علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على زيارته للإمارات، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".
وأردف: "لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا".
وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.
وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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