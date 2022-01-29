آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد... صور
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.
وقال في تغريدته: "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
Prime Minister @AbiyAhmedAli and his delegation travelled to Abu Dhabi, United Arab Emirates for an official working visit. The Prime Minister met with His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan to discuss issues of mutual interest.#PMOEthiopia pic.twitter.com/yCLQYk22F4— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) January 29, 2022
من ناحيته، علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على زيارته للإمارات، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".
وأردف: "لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا".
My greatest appreciation to my brother His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan @MohamedBinZayed for the warm welcome accorded to my delegation and I. We discussed bilateral and regional issues as well as explored ways of further strengthening our ties. pic.twitter.com/kYCE6wb83A— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 29, 2022
وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.
وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.