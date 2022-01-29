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https://arabic.sputniknews.com/20220129/أمريكا-تعلق-على-تأهل-إيران-إلى-كأس-العالم-2022-وتتمنى-مواجهتها-في-الدوحة-1057420993.html
أمريكا تعلق على تأهل إيران إلى كأس العالم 2022 وتتمنى مواجهتها في الدوحة
أمريكا تعلق على تأهل إيران إلى كأس العالم 2022 وتتمنى مواجهتها في الدوحة
هنأ المبعوث الأمريكي إلى المفاوضات النووية مع إيران، روبيرت مالي، إيران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:20+0000
2022-01-29T11:20+0000
أخبار إيران
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وقال مالي، عبر حسابه على "تويتر": "تهانينا للفريق لتأهله لكأس العالم 2022"، مضيفا "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأمريكي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.كما وجّه المبعوث الأمريكي، رسالة ذات بعد سياسي أكبر، مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب بطهران للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.وبفوزه على نظيره العراقي بهدف نظيف، الخميس الماضي، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، على ستاد "أزادي"، ليصبح تيم ملي أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات، بحسب "فرانس برس".
أخبار إيران
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أخبار إيران

أمريكا تعلق على تأهل إيران إلى كأس العالم 2022 وتتمنى مواجهتها في الدوحة

11:20 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالحارس الإيراني علي بيرافاند ومورتيزا بورليجانجي فرحان بالفوز على المنتخب المغربي
الحارس الإيراني علي بيرافاند ومورتيزا بورليجانجي فرحان بالفوز على المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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هنأ المبعوث الأمريكي إلى المفاوضات النووية مع إيران، روبيرت مالي، إيران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم.
وقال مالي، عبر حسابه على "تويتر": "تهانينا للفريق لتأهله لكأس العالم 2022"، مضيفا "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأمريكي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما وجّه المبعوث الأمريكي، رسالة ذات بعد سياسي أكبر، مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب بطهران للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
وبفوزه على نظيره العراقي بهدف نظيف، الخميس الماضي، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، على ستاد "أزادي"، ليصبح تيم ملي أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات، بحسب "فرانس برس".
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