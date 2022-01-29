أمريكا تعلق على تأهل إيران إلى كأس العالم 2022 وتتمنى مواجهتها في الدوحة

وقال مالي، عبر حسابه على "تويتر": "تهانينا للفريق لتأهله لكأس العالم 2022"، مضيفا "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأمريكي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.كما وجّه المبعوث الأمريكي، رسالة ذات بعد سياسي أكبر، مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب بطهران للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.وبفوزه على نظيره العراقي بهدف نظيف، الخميس الماضي، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، على ستاد "أزادي"، ليصبح تيم ملي أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات، بحسب "فرانس برس".
هنأ المبعوث الأمريكي إلى المفاوضات النووية مع إيران، روبيرت مالي، إيران بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم.
وقال مالي، عبر حسابه على "تويتر": "تهانينا للفريق لتأهله لكأس العالم 2022"، مضيفا "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأمريكي في الدوحة"، حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
كما وجّه المبعوث الأمريكي، رسالة ذات بعد سياسي أكبر، مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهل في مواجهة العراق في الملعب بطهران للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.
Congrats to #teammelli on qualifying for the #WorldCup2022. It’s good to see women were allowed to attend the match. Hope #USMNT sees you in Doha.