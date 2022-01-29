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https://arabic.sputniknews.com/20220129/إعلان-شاطئ-في-تايلاند-منطقة-منكوبة-بعد-تسرب-نفطي-1057419160.html
إعلان شاطئ في تايلاند منطقة منكوبة بعد تسرب نفطي
إعلان شاطئ في تايلاند منطقة منكوبة بعد تسرب نفطي
أعلن أحد الشواطئ في شرق تايلاند، اليوم السبت، منطقة منكوبة، إثر تلوثه جراء تسرب نفطي من خط أنابيب تحت الماء في خليج تايلاند. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:33+0000
2022-01-29T10:33+0000
2022-01-29T10:33+0000
العالم
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وقالت البحرية التايلاندية إنها تعمل مع الشركة المالكة لخط الأنابيب على احتواء التسرب وإن كتلة النفط الرئيسية لا تزال داخل المياه، بينما وصلت نقطتين على الأقل على الشاطئ البالغ طوله 12 كيلومترا. وكان تسرب من خط أنابيب مملوك لشركة ستار بتروليم ريفايننج بابليك كومباني قد بدأ في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي وظل مستمرا إلى أن تمت السيطرة عليه بعد تسرب ما يقدر بـ 50 ألف لتر من النفط. ووصل بعض النفط إلى شاطئ ماي رامبونج في مقاطعة رايونج في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد انتشاره على مساحة تجاوزت 47 كيلومترا مربعا من مياه خليج تايلاند.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/بيرو-تعلن-حالة-طوارئ-بيئية-بسبب-تسرب-نفطي-1056881105.html
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العالم
إعلان شاطئ في تايلاند منطقة منكوبة بعد تسرب نفطي
أعلن أحد الشواطئ في شرق تايلاند، اليوم السبت، منطقة منكوبة، إثر تلوثه جراء تسرب نفطي من خط أنابيب تحت الماء في خليج تايلاند.
وقالت البحرية التايلاندية إنها تعمل مع الشركة المالكة لخط الأنابيب على احتواء التسرب وإن كتلة النفط الرئيسية لا تزال داخل المياه، بينما وصلت نقطتين على الأقل على الشاطئ البالغ طوله 12 كيلومترا.
وكان تسرب من خط أنابيب مملوك لشركة ستار بتروليم ريفايننج بابليك كومباني قد بدأ في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي وظل مستمرا إلى أن تمت السيطرة عليه بعد تسرب ما يقدر بـ 50 ألف لتر من النفط.
ووصل بعض النفط إلى شاطئ ماي رامبونج في مقاطعة رايونج في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد انتشاره على مساحة تجاوزت 47 كيلومترا مربعا من مياه خليج تايلاند.