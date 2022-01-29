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الإمارات تعلن موعد أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيل إليها
الإمارات تعلن موعد أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيل إليها
أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، اليوم السبت، عن موعد الزيارة "الأولى والتاريخية" لرئيس إسرائيل لبلاده. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T08:11+0000
2022-01-29T08:11+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال السفير الإماراتي عبر حسابه بتويتر، إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف "كوفيد-19".وأوضح أن "هرتسوغ في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".وأضاف "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".وكانت السفارة الإماراتية في إسرائيل قد أعلنت ترحيبها بالزيارة في بيان، قائلة: "يسعدنا الترحيب بالزيارة الرسمية التاريخية المرتقبة لفخامة الرئيس الإسرائيلي إلى دولة الامارات".وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن موعد أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيل إليها

08:11 GMT 29.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، اليوم السبت، عن موعد الزيارة "الأولى والتاريخية" لرئيس إسرائيل لبلاده.
وقال السفير الإماراتي عبر حسابه بتويتر، إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف "كوفيد-19".
وأوضح أن "هرتسوغ في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".
وأضاف "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".
وكانت السفارة الإماراتية في إسرائيل قد أعلنت ترحيبها بالزيارة في بيان، قائلة: "يسعدنا الترحيب بالزيارة الرسمية التاريخية المرتقبة لفخامة الرئيس الإسرائيلي إلى دولة الامارات".
وأضافت: "تعد هذه الزيارة محطة رئيسية مهمة منذ التوقيع على الاتفاقية الإبراهيمية وستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والترابط بين الشعبين".
وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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