الإمارات تعلن موعد أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيل إليها

وقال السفير الإماراتي عبر حسابه بتويتر، إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف "كوفيد-19".وأوضح أن "هرتسوغ في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".وأضاف "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".وكانت السفارة الإماراتية في إسرائيل قد أعلنت ترحيبها بالزيارة في بيان، قائلة: "يسعدنا الترحيب بالزيارة الرسمية التاريخية المرتقبة لفخامة الرئيس الإسرائيلي إلى دولة الامارات".وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، اليوم السبت، عن موعد الزيارة "الأولى والتاريخية" لرئيس إسرائيل لبلاده.
وقال السفير الإماراتي عبر حسابه بتويتر، إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف "كوفيد-19".
نتطلع لهذه الزيارة التاريخة و التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب