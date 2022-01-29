العراق.. مقتل 9 عناصر متورطة في هجوم "حاوي العظيم"
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.
جاء هذا في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم السبت.
وقال البيان إن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية، وجهت 3 ضربات دقيقة بواسطة طائرات "إف-16"، أسفرت حتى الآن عن مقتل 9 عناصر إرهابية.
بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين.— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 29, 2022
تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني @Inss131 وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى التي قامت بهذا العمل الإجرامي pic.twitter.com/6sswRysnuc
وأضاف البيان "ما زال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".
وأوضح البيان أن العملية العسكرية تأتي تنفيذا لتعهد القوات الأمنية بالثأر لضحايا هجوم "حاوي العظيم" الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل عدد من القوات الأمنية.
حيث باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، اذ تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية، ومازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية.— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 29, 2022
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.