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العراق.. مقتل 9 عناصر متورطة في هجوم "حاوي العظيم"
العراق.. مقتل 9 عناصر متورطة في هجوم "حاوي العظيم"
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T20:39+0000
2022-01-29T20:39+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم السبت.وقال البيان إن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية، وجهت 3 ضربات دقيقة بواسطة طائرات "إف-16"، أسفرت حتى الآن عن مقتل 9 عناصر إرهابية.وأضاف البيان "ما زال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".وأوضح البيان أن العملية العسكرية تأتي تنفيذا لتعهد القوات الأمنية بالثأر لضحايا هجوم "حاوي العظيم" الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل عدد من القوات الأمنية.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق.. مقتل 9 عناصر متورطة في هجوم "حاوي العظيم"

20:39 GMT 29.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 9 عناصر إرهابيين، ضمن المجموعة المتورطة في الهجوم على قوة أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.
جاء هذا في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم السبت.
وقال البيان إن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية، وجهت 3 ضربات دقيقة بواسطة طائرات "إف-16"، أسفرت حتى الآن عن مقتل 9 عناصر إرهابية.
وأضاف البيان "ما زال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".
وأوضح البيان أن العملية العسكرية تأتي تنفيذا لتعهد القوات الأمنية بالثأر لضحايا هجوم "حاوي العظيم" الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل عدد من القوات الأمنية.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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