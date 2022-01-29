الكشف عن مضمون الرسالة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني إلى دول الخليج

وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن لبنان لن يتطرق لهذه المسألة لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف. وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتسليم الرسالة، التي تأتي ردا على مقترح كويتي بإجراءات لبناء الثقة بين بيروت والخليج، خلال اجتماع وزاري عربي اليوم في الكويت.
كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.
وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.