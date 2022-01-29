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الكشف عن مضمون الرسالة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني إلى دول الخليج
الكشف عن مضمون الرسالة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني إلى دول الخليج
كشفت مصادر مطلعة في لبنان مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران". 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:01+0000
2022-01-29T11:01+0000
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وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن لبنان لن يتطرق لهذه المسألة لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف. وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتسليم الرسالة، التي تأتي ردا على مقترح كويتي بإجراءات لبناء الثقة بين بيروت والخليج، خلال اجتماع وزاري عربي اليوم في الكويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزير-الخارجية-اللبناني-سأتوجه-للكويت-من-أجل-الحوار-وليس-إنهاء-وجود-حزب-الله-1057401311.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان

الكشف عن مضمون الرسالة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني إلى دول الخليج

11:01 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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كشفت مصادر مطلعة في لبنان مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".
وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن لبنان لن يتطرق لهذه المسألة لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.

لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.
وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
وزير الخارجية اللبناني: سأتوجه للكويت من أجل الحوار وليس إنهاء وجود "حزب الله"‏
أمس, 21:26 GMT
كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت الأسبوع الماضي هي الأولى منذ تفجر الخلاف.
وقال الوزير الكويتي خلال الزيارة إنه يتعين ألا يكون لبنان منصة للعداء سواء بالقول أو بالفعل تجاه دول الخليج العربية.
هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتسليم الرسالة، التي تأتي ردا على مقترح كويتي بإجراءات لبناء الثقة بين بيروت والخليج، خلال اجتماع وزاري عربي اليوم في الكويت.
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