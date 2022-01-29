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https://arabic.sputniknews.com/20220129/بينيت-يهدد-بجدار-فاصل-في-النقب-1057431660.html
بينيت يهدد "بجدار فاصل" في النقب
بينيت يهدد "بجدار فاصل" في النقب
أقر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الجمعة، بالعجز في مواجهة السكان البدو في منطقة النقب بجنوب البلاد. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:49+0000
2022-01-29T14:49+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم السبت، عن بينيت أنه ليس لدى بلاده القدرة على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا، في الوقت نفسه، بإقامة "جدار حديدي" ضدهم.وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت بلاده بقدر كبير، منطقة النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، موضحا أنه أمر بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبل البدو أنفسهم، واعتقال أفراد الشرطة الإسرائيلية المئات منهم، خلال المواجهات الأخيرة بينهما.وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها.وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحداث-النقب-هل-تدفع-لمواجهة-مفتوحة-بين-إسرائيل-والفصائل-الفلسطينية؟-1056209126.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

بينيت يهدد "بجدار فاصل" في النقب

14:49 GMT 29.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / POOL
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أقر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الجمعة، بالعجز في مواجهة السكان البدو في منطقة النقب بجنوب البلاد.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم السبت، عن بينيت أنه ليس لدى بلاده القدرة على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا، في الوقت نفسه، بإقامة "جدار حديدي" ضدهم.
امرأة بدوية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد التشجير في قرية صاو الأطرش الصحراوية في النقب، جنوب إسرائيل، 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
أحداث النقب... هل تدفع لمواجهة مفتوحة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟
14 يناير, 17:48 GMT
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت بلاده بقدر كبير، منطقة النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، موضحا أنه أمر بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبل البدو أنفسهم، واعتقال أفراد الشرطة الإسرائيلية المئات منهم، خلال المواجهات الأخيرة بينهما.
وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها.
وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.
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