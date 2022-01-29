بينيت يهدد "بجدار فاصل" في النقب

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم السبت، عن بينيت أنه ليس لدى بلاده القدرة على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا، في الوقت نفسه، بإقامة "جدار حديدي" ضدهم.وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت بلاده بقدر كبير، منطقة النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، موضحا أنه أمر بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبل البدو أنفسهم، واعتقال أفراد الشرطة الإسرائيلية المئات منهم، خلال المواجهات الأخيرة بينهما.وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها.وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت بلاده بقدر كبير، منطقة النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، موضحا أنه أمر بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبل البدو أنفسهم، واعتقال أفراد الشرطة الإسرائيلية المئات منهم، خلال المواجهات الأخيرة بينهما.
وادعى نفتالي بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، رغم عدم وجود مكان ليسكنوا فيه بصورة قانونية، وإن كانت الفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها.
وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته ستلجأ لإقامة جدار من حديد في حال عجزت عن فرض سيطرتها على السكان هناك، معتبرا وجودهم تهديدا حقيقيا لإسرائيل.