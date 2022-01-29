دراجي يطلب من الرئيس الإيطالي البقاء في منصبة لعدم وجود بديل

وأوضح المصدر لرويترز أن طلب دراجي ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون في إيجاد مرشح توافقي بديل للرئيس الحالي.وأضاف المصدر إن دراجي أبلغ ماتاريلا أنه بحاجة للبقاء في منصبه "لما فيه خير البلاد واستقرارها"، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب ماتاريلا، الذي صرح فيما سبق بأنه لا يريد ولاية أخرى مدتها سبع سنوات.وبدأ البرلمان الإيطالي، يوم الاثنين الماضي، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح على مصراعيه تراقبه الأسواق المالية عن كثب مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي كأحد أبرز المرشحين.ويساور الساسة في إيطاليا مخاوف من أن تؤدي النتيجة إلى غموض سياسي جديد، في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يواجه عودة ظهور الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وفي عملية قد تستغرق عدة أيام اجتمع أكثر من ألف برلماني وممثل إقليمي في الجولة الأولى من التصويت السري، لاختيار رئيس ليحل محل الرئيس الإيطالي المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا، حيث أنه لا بد أن يحصل الفائز على أغلبية الثلثين في أي من الجولات الثلاث الأولى مع أغلبية مطلقة كافية بعد ذلك.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
أفاد مصدر بالحكومة الإيطالية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي طلب من رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا الاستمرار في منصبه لولاية ثانية.
وأوضح المصدر لرويترز أن طلب دراجي ببقاء ماتريلا جاء بعد أن فشل الزعماء السياسيون في إيجاد مرشح توافقي بديل للرئيس الحالي.
وأضاف المصدر إن دراجي أبلغ ماتاريلا أنه بحاجة للبقاء في منصبه "لما فيه خير البلاد واستقرارها"، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب ماتاريلا، الذي صرح فيما سبق بأنه لا يريد ولاية أخرى مدتها سبع سنوات.
وبدأ البرلمان الإيطالي، يوم الاثنين الماضي، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح على مصراعيه تراقبه الأسواق المالية عن كثب مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي كأحد أبرز المرشحين.
ويساور الساسة في إيطاليا مخاوف من أن تؤدي النتيجة إلى غموض سياسي جديد، في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يواجه عودة ظهور الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وفي عملية قد تستغرق عدة أيام اجتمع أكثر من ألف برلماني وممثل إقليمي في الجولة الأولى من التصويت السري، لاختيار رئيس ليحل محل الرئيس الإيطالي المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا، حيث أنه لا بد أن يحصل الفائز على أغلبية الثلثين في أي من الجولات الثلاث الأولى مع أغلبية مطلقة كافية بعد ذلك.