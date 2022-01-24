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https://arabic.sputniknews.com/20220124/البرلمان-الإيطالي-يبدأ-تصويتا-لاختيار-رئيس-جديد-في-سباق-مفتوح-1056891519.html
البرلمان الإيطالي يبدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد في سباق مفتوح
البرلمان الإيطالي يبدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد في سباق مفتوح
يبدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح على مصراعيه تراقبه الأسواق المالية عن كثب مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T04:29+0000
2022-01-24T04:29+0000
البرلمان الإيطالي
إيطاليا
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ويساور الساسة في إيطاليا مخاوف من أن تؤدي النتيجة إلى غموض سياسي جديد، في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يواجه عودة ظهور الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وفي عملية قد تستغرق عدة أيام سيجتمع أكثر من ألف برلماني وممثل إقليمي الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش في الجولة الأولى من التصويت السري، لاختيار رئيس ليحل محل الرئيس الإيطالي المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا.ولا بد وأن يحصل الفائز على أغلبية الثلثين في أي من الجولات الثلاث الأولى مع أغلبية مطلقة كافية بعد ذلك.وإذا أصبح دراجي رئيسا للدولة فسيكون من الضروري التوصل لاتفاق على الفور بشأن رئيس وزراء آخر لضمان ألا تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى تعريض مسعى إيطاليا لتلقي نحو 200 مليار يورو (226.80 مليار دولار) من أموال الإغاثة من الأوبئة من الاتحاد الأوروبي للخطر.ومن بين المرشحين المحتملين رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي.واستبعد ماتاريلا قبوله فترة رئاسية أخرى، لكن بعض الساسة اقترحوا مناشدته الاستمرار في الرئاسة وترك دراجي رئيسا للوزراء حتى موعد الانتخابات المقبلة في إيطاليا في أوائل عام 2023.
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البرلمان الإيطالي, إيطاليا

البرلمان الإيطالي يبدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد في سباق مفتوح

04:29 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / GREGORIO BORGIAالبرلمان الإيطالي يبدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد
البرلمان الإيطالي يبدأ تصويتا لاختيار رئيس جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / GREGORIO BORGIA
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يبدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الاثنين، التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح على مصراعيه تراقبه الأسواق المالية عن كثب مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي كأحد أبرز المرشحين.
ويساور الساسة في إيطاليا مخاوف من أن تؤدي النتيجة إلى غموض سياسي جديد، في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يواجه عودة ظهور الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وفي عملية قد تستغرق عدة أيام سيجتمع أكثر من ألف برلماني وممثل إقليمي الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش في الجولة الأولى من التصويت السري، لاختيار رئيس ليحل محل الرئيس الإيطالي المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا.
ولا بد وأن يحصل الفائز على أغلبية الثلثين في أي من الجولات الثلاث الأولى مع أغلبية مطلقة كافية بعد ذلك.
ويرأس دراجي حكومة وحدة وطنية وقد أبدى رغبته في تولي منصب الرئاسة، والذي يستمر سبع سنوات. لكن هناك إحجام بين بعض الأحزاب عن مساندته خشية أن يؤدي تخليه عن رئاسة الحكومة إلى اضطرابات سياسية وإجراء انتخابات مبكرة، وفقا لرويترز.
وإذا أصبح دراجي رئيسا للدولة فسيكون من الضروري التوصل لاتفاق على الفور بشأن رئيس وزراء آخر لضمان ألا تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى تعريض مسعى إيطاليا لتلقي نحو 200 مليار يورو (226.80 مليار دولار) من أموال الإغاثة من الأوبئة من الاتحاد الأوروبي للخطر.
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ومن بين المرشحين المحتملين رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي.
واستبعد ماتاريلا قبوله فترة رئاسية أخرى، لكن بعض الساسة اقترحوا مناشدته الاستمرار في الرئاسة وترك دراجي رئيسا للوزراء حتى موعد الانتخابات المقبلة في إيطاليا في أوائل عام 2023.
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