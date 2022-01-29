سفراء 6 دول يلتقون ويليامز ويؤكدون دعمهم جهودها لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا

وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.وكانت ستيفاني وليامز، قالت في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.وأوضحت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول.
وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".
استضاف السفير نورلاند أمس المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وسفراء/مسئولون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة الذين أعربوا عن دعمهم القوي لجهود المستشارة الخاصة لتسهيل عقد الانتخابات قريبا. وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي. pic.twitter.com/Rgn6NZa2fW
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وكانت ستيفاني وليامز، قالت في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.