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https://arabic.sputniknews.com/20220129/سفراء-6-دول-يلتقون-ويليامز-ويؤكدون-دعمهم-جهودها-لتسهيل-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1057419057.html
سفراء 6 دول يلتقون ويليامز ويؤكدون دعمهم جهودها لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا
سفراء 6 دول يلتقون ويليامز ويؤكدون دعمهم جهودها لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا
التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة،... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:39+0000
2022-01-29T10:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.وكانت ستيفاني وليامز، قالت في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.وأوضحت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
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أخبار ليبيا اليوم

سفراء 6 دول يلتقون ويليامز ويؤكدون دعمهم جهودها لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا

10:39 GMT 29.01.2022
© Sputnik . M.Kadiraالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . M.Kadira
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التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول.
وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر، إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وكانت ستيفاني وليامز، قالت في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.
وأوضحت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
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