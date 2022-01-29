وليامز: خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا للانتخابات وينبغي أن يتم بحذر

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "العربية" مع وليامز، أوضحت فيه أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.وفي وقت سابق، أعلنت وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي: "التقيت بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.يذكر أن موكب وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، كان قد تعرض لإطلاق نار مساء أمس الجمعة، وأضافت مصادر بالوزارة أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.
وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي: "التقيت بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".
ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
يذكر أن موكب وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، كان قد تعرض لإطلاق نار مساء أمس الجمعة، وأضافت مصادر بالوزارة أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.
ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.