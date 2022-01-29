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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وليامز-خروج-المرتزقة-من-ليبيا-ليس-شرطا-للانتخابات-وينبغي-أن-يتم-بحذر-1057417057.html
وليامز: خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا للانتخابات وينبغي أن يتم بحذر
وليامز: خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا للانتخابات وينبغي أن يتم بحذر
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:28+0000
2022-01-29T09:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "العربية" مع وليامز، أوضحت فيه أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.وفي وقت سابق، أعلنت وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي: "التقيت بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.يذكر أن موكب وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، كان قد تعرض لإطلاق نار مساء أمس الجمعة، وأضافت مصادر بالوزارة أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.
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أخبار ليبيا اليوم

وليامز: خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا للانتخابات وينبغي أن يتم بحذر

09:28 GMT 29.01.2022
© Sputnik . M.Kadiraالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . M.Kadira
تابعنا عبر
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "العربية" مع وليامز، أوضحت فيه أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.
وفي وقت سابق، أعلنت وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.
وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي: "التقيت بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".
ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
يذكر أن موكب وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن، كان قد تعرض لإطلاق نار مساء أمس الجمعة، وأضافت مصادر بالوزارة أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.
ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.
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