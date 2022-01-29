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https://arabic.sputniknews.com/20220129/ضباب-التطبيقات-ظاهرة-تصيب-مدمني-الهواتف-الذكية-بكثافة-وتدمر-علاقاتهم-الاجتماعية-1057425832.html
‏"ضباب التطبيقات"... ظاهرة تصيب مدمني الهواتف الذكية بكثافة وتدمر علاقاتهم الاجتماعية
‏"ضباب التطبيقات"... ظاهرة تصيب مدمني الهواتف الذكية بكثافة وتدمر علاقاتهم الاجتماعية
كشف بحث جديد عن درجة هوس الكثير من الناس بتطبيقاتهم الذكية، والضريبة التي يسددونها نتيجة إدمانهم لها. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:51+0000
2022-01-29T12:58+0000
مجتمع
منوعات
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ووجدت دراسة استقصائية جديدة شملت 1966 مستخدما للهواتف الذكية أن 25 بالمئة منهم يعانون من ظاهرة تُعرف باسم "ضباب التطبيقات"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتحدث ظاهرة "ضباب التطبيقات" نتيجة الارتباك عند استخدام تطبيقات متعددة لمراسلة الأصدقاء، إذ ينسى مستخدمو الهواتف الذكية من يستخدم التطبيق، وبالتالي لا يمكنهم البقاء على اطلاع دائم بالمحادثات التي يتم إجراؤها.ووجد الاستطلاع الذي أجرته "YouGov" أن واحدا من كل 3 أشخاص قال إنه فاته ليلة في الخارج أو حدث مهم مع الأصدقاء نتيجة ذلك.بينما قال واحد من كل 10 إن ذلك تسبب في فقدان الاتصال بصديق أو تأثرت علاقته سلبا.وكشف استطلاع رأي "YouGov" أن عدد المصابين بظاهرة "ضباب التطبيق" ارتفع إلى 38 بالمئة عند استخدامهم 3 تطبيقات ذكية، و43 بالمئة لمن استخدم 5 تطبيقات أو أكثر.وقال أماندين لي بابي، المؤسس المشارك لـ"Element"، وهو تطبيق المراسلة الآمن الذي أجرى البحث، إن "وجود 5 أو 6 تطبيقات مراسلة مختلفة يزيد الضغط على حياتنا المزدحمة".ووجد البحث الجديد أيضا أن علاقات الشباب تأثرت أكثر بـ"ضباب التطبيقات" من الأجيال الأكبر سنا، مشيرة إلى أن حوالي 57 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما نسوا الرد على صديق، وهو ما ينخفض ​​بشكل ملحوظ بالنسبة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20171206/الهواتف-الذكية-مواقع-التواصل-الاجتماعي-1028161934.html
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مجتمع, منوعات

‏"ضباب التطبيقات"... ظاهرة تصيب مدمني الهواتف الذكية بكثافة وتدمر علاقاتهم الاجتماعية

12:51 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 29.01.2022)
© AP Photo / Andy Wongتطبيقات للهواتف الذكية
تطبيقات للهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
تطبيقات للهواتف الذكية
© AP Photo / Andy Wong
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كشف بحث جديد عن درجة هوس الكثير من الناس بتطبيقاتهم الذكية، والضريبة التي يسددونها نتيجة إدمانهم لها.
ووجدت دراسة استقصائية جديدة شملت 1966 مستخدما للهواتف الذكية أن 25 بالمئة منهم يعانون من ظاهرة تُعرف باسم "ضباب التطبيقات"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتحدث ظاهرة "ضباب التطبيقات" نتيجة الارتباك عند استخدام تطبيقات متعددة لمراسلة الأصدقاء، إذ ينسى مستخدمو الهواتف الذكية من يستخدم التطبيق، وبالتالي لا يمكنهم البقاء على اطلاع دائم بالمحادثات التي يتم إجراؤها.
هاتف ذكي ايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2017
هذا ما يسببه الإدمان على الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي
6 ديسمبر 2017, 15:42 GMT
ووجد الاستطلاع الذي أجرته "YouGov" أن واحدا من كل 3 أشخاص قال إنه فاته ليلة في الخارج أو حدث مهم مع الأصدقاء نتيجة ذلك.
بينما قال واحد من كل 10 إن ذلك تسبب في فقدان الاتصال بصديق أو تأثرت علاقته سلبا.
وكشف استطلاع رأي "YouGov" أن عدد المصابين بظاهرة "ضباب التطبيق" ارتفع إلى 38 بالمئة عند استخدامهم 3 تطبيقات ذكية، و43 بالمئة لمن استخدم 5 تطبيقات أو أكثر.
وقال أماندين لي بابي، المؤسس المشارك لـ"Element"، وهو تطبيق المراسلة الآمن الذي أجرى البحث، إن "وجود 5 أو 6 تطبيقات مراسلة مختلفة يزيد الضغط على حياتنا المزدحمة".

وتابع موضحا أن "هناك عددا كبيرا جدا من الأصوات التي تنطلق طوال الوقت، بحيث يتعذر على الأشخاص إدارتها، إنه لأمر محبط أن تتحقق من عدة تطبيقات وتقفز بينها لمراسلة أصدقاء مختلفين".

ووجد البحث الجديد أيضا أن علاقات الشباب تأثرت أكثر بـ"ضباب التطبيقات" من الأجيال الأكبر سنا، مشيرة إلى أن حوالي 57 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما نسوا الرد على صديق، وهو ما ينخفض ​​بشكل ملحوظ بالنسبة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.
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