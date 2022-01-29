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https://arabic.sputniknews.com/20220129/طبيبة-تعدد-المنتجات-التي-يؤدي-استخدامها-اليومي-إلى-انهيار-الكبد-1057426371.html
طبيبة تعدد المنتجات التي يؤدي استخدامها اليومي إلى انهيار الكبد
طبيبة تعدد المنتجات التي يؤدي استخدامها اليومي إلى انهيار الكبد
أكدت الطبيبة وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي مارات زيناتولين، أن الاستهلاك اليومي من اللحوم الدهنية واللحوم المدخنة والمعجنات الغنية له تأثير سلبي على الكبد. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:03+0000
2022-01-29T13:03+0000
مجتمع
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وأوضحت الطبيبة أن "ما يقرب من ثلث سكان العالم يعانون من أمراض الكبد، ولكن تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في منع معاناتهم".تنصح زيناتولين بتقليل استهلاك اللحوم الدهنية وشحم الخنزير واللحوم المدخنة، مما يزيد من الحمل على خلايا الكبد التي تصنع الصفراء من أجل هضمها.تتداخل الدهون الاصطناعية الموجودة في المايونيز أيضًا مع عمل وظائف الكبد الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة الحلويات والمياه الفوارة الحلوة.وأضافت: "تنتقل هذه الكربوهيدرات إلى الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى إتلاف خلايا الكبد".بالإضافة إلى ذلك، أوصت زيناتولين بالتخلي عن الوجبات السريعة والكحول لضررها البالغ على الكبد.
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مجتمع

طبيبة تعدد المنتجات التي يؤدي استخدامها اليومي إلى انهيار الكبد

13:03 GMT 29.01.2022
© Depositphotos / Ryanking999الكبد
الكبد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / Ryanking999
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أكدت الطبيبة وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي مارات زيناتولين، أن الاستهلاك اليومي من اللحوم الدهنية واللحوم المدخنة والمعجنات الغنية له تأثير سلبي على الكبد.
وأوضحت الطبيبة أن "ما يقرب من ثلث سكان العالم يعانون من أمراض الكبد، ولكن تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في منع معاناتهم".
تنصح زيناتولين بتقليل استهلاك اللحوم الدهنية وشحم الخنزير واللحوم المدخنة، مما يزيد من الحمل على خلايا الكبد التي تصنع الصفراء من أجل هضمها.
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تتداخل الدهون الاصطناعية الموجودة في المايونيز أيضًا مع عمل وظائف الكبد الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة الحلويات والمياه الفوارة الحلوة.
وأضافت: "تنتقل هذه الكربوهيدرات إلى الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى إتلاف خلايا الكبد".
بالإضافة إلى ذلك، أوصت زيناتولين بالتخلي عن الوجبات السريعة والكحول لضررها البالغ على الكبد.
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