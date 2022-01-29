عمرها 28 عاما... حزب الخضر الألماني ينتخب أصغر زعيمة له

وستشارك النائبة ريكاردا لانغ (28 عاما)، في قيادة الحزب مع زميلها البرلماني وخبير الشؤون الخارجية أوميد نوريبور، بحسب رويترز.وستحل لانغ و نوريبور، محل أنالينا بربوك وروبرت هابيك اللذين قادا الحزب منذ 2018 لكنهما تقلدا مناصب وزارية في الحكومة الألمانية الجديدة.وأصبحت هابيك، أول وزيرة خارجية في ألمانيا على الإطلاق، فيما تولى هابيك منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ.وكان حزب الخضر قد احتل المركز الثالث في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو شريك صغير في ائتلاف ثلاثي يقوده المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز ويضم أيضا حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال.وتمخضت الانتخابات عن أصغر برلمان من حيث السن وأكثره تنوعا على الإطلاق في تاريخ ألمانيا، وارتفع معدل النساء فيه أربع نقاط إلى أقل بقليل من 35%.
وكان حزب الخضر قد احتل المركز الثالث في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو شريك صغير في ائتلاف ثلاثي يقوده المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز ويضم أيضا حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال.
وتمخضت الانتخابات عن أصغر برلمان من حيث السن وأكثره تنوعا على الإطلاق في تاريخ ألمانيا، وارتفع معدل النساء فيه أربع نقاط إلى أقل بقليل من 35%.