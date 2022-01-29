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عمرها 28 عاما... حزب الخضر الألماني ينتخب أصغر زعيمة له
عمرها 28 عاما... حزب الخضر الألماني ينتخب أصغر زعيمة له
انتخب حزب الخضر الألماني، اليوم السبت، ريكاردا لانغ أصغر زعيمة له على الإطلاق، بعد نجاحها في الانتخابات الوطنية العام الماضي التي كشفت عن شعبيتها بين الناخبين... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:19+0000
2022-01-29T21:19+0000
حزب الخضر الألماني
أخبار ألمانيا
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وستشارك النائبة ريكاردا لانغ (28 عاما)، في قيادة الحزب مع زميلها البرلماني وخبير الشؤون الخارجية أوميد نوريبور، بحسب رويترز.وستحل لانغ و نوريبور، محل أنالينا بربوك وروبرت هابيك اللذين قادا الحزب منذ 2018 لكنهما تقلدا مناصب وزارية في الحكومة الألمانية الجديدة.وأصبحت هابيك، أول وزيرة خارجية في ألمانيا على الإطلاق، فيما تولى هابيك منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ.وكان حزب الخضر قد احتل المركز الثالث في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو شريك صغير في ائتلاف ثلاثي يقوده المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز ويضم أيضا حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال.وتمخضت الانتخابات عن أصغر برلمان من حيث السن وأكثره تنوعا على الإطلاق في تاريخ ألمانيا، وارتفع معدل النساء فيه أربع نقاط إلى أقل بقليل من 35%.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/أنالينا-بيربوك-أول-وأصغر-وزيرة-خارجية-ألمانية-1053734428.html
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حزب الخضر الألماني, أخبار ألمانيا

عمرها 28 عاما... حزب الخضر الألماني ينتخب أصغر زعيمة له

21:19 GMT 29.01.2022
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مدينة برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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انتخب حزب الخضر الألماني، اليوم السبت، ريكاردا لانغ أصغر زعيمة له على الإطلاق، بعد نجاحها في الانتخابات الوطنية العام الماضي التي كشفت عن شعبيتها بين الناخبين الشباب.
وستشارك النائبة ريكاردا لانغ (28 عاما)، في قيادة الحزب مع زميلها البرلماني وخبير الشؤون الخارجية أوميد نوريبور، بحسب رويترز.
وستحل لانغ و نوريبور، محل أنالينا بربوك وروبرت هابيك اللذين قادا الحزب منذ 2018 لكنهما تقلدا مناصب وزارية في الحكومة الألمانية الجديدة.
وأصبحت هابيك، أول وزيرة خارجية في ألمانيا على الإطلاق، فيما تولى هابيك منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ.
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
أنالينا بيربوك... أول وأصغر وزيرة خارجية ألمانية
9 ديسمبر 2021, 11:16 GMT
وكان حزب الخضر قد احتل المركز الثالث في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو شريك صغير في ائتلاف ثلاثي يقوده المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز ويضم أيضا حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال.
وتمخضت الانتخابات عن أصغر برلمان من حيث السن وأكثره تنوعا على الإطلاق في تاريخ ألمانيا، وارتفع معدل النساء فيه أربع نقاط إلى أقل بقليل من 35%.
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