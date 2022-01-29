https://arabic.sputniknews.com/20220129/مسؤول-قطري-هناك-محادثات-لتحويل-شحنات-من-الغاز-المسال-إلى-أوروبا-إذا-قطعت-موسكو-إمداداتها-1057428744.html

مسؤول قطري: هناك محادثات لتحويل شحنات من الغاز المسال إلى أوروبا إذا قطعت موسكو إمداداتها

مسؤول قطري: هناك محادثات لتحويل شحنات من الغاز المسال إلى أوروبا إذا قطعت موسكو إمداداتها

أكد مسؤول قطري وجود محادثات بخصوص العمل على تحويل شحنات من الغاز المسال إلى أوروبا إذا قطعت موسكو إمداداتها في حال احتدام الأمر على الحدود الأوكرانية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T13:57+0000

2022-01-29T13:57+0000

2022-01-29T13:57+0000

روسيا

أوروبا

قطر

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وحسب فرانس برس قال مسؤول قطري قبيل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد، إن "المحادثات جارية" حول تحويل شحنات للغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى أوروبا في حال قطع الكرملين الإمدادات عن أوروبا.وكان البيت الأبيض قد اكد في بيان له أن اللقاء الذي سيعثد بين الزعيمين في 31 من يناير/ كانون الثاني الجاري، سوف يركز على "الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة".فمن جهته يرى بيل فارين- برايس المدير في شركة الأبحاث "إنفيروس" أن "قطر لا تملك عصا سحرية لحل النقص في الغاز الأوروبي"، لافتا إلى أنها "لا تملك أي طاقة فائضة لتوريد غاز مسال طبيعي إضافي".وأشار برايس إلى أن "أي نقص في الغاز الأوروبي سيمتد وسيكون له تأثير على سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوي أيضا".أما الأستاذ المساعد في معهد "كينغز كولدج" اندرياس كريغ فيرى أن الدوحة ستكون أولويتها الأعمال وليست السياسة، في أي قرار قد تتخذه لمساعدة اوروبا.وأوضح أن قطر تريد تصوير نفسها على أنها "أهم حليف استراتيجي للولايات المتحدة في الخليج".ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو أربعين بالمئة من احتياجاته على صعيد موارد الطاقة من روسيا، وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.

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https://arabic.sputniknews.com/20190812/الحكومة-الروسية-موسكو-تحتل-المرتبة-الثانية-بعد-قطر-في-إمدادات-الغاز-المسال-إلى-أوروبا-1042631273.html

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