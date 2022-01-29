https://arabic.sputniknews.com/20220129/مشروبات-نتناولها-يوميا-يمكن-أن-تزيد-من-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-1057443441.html

مشروبات نتناولها يوميا يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

مشروبات نتناولها يوميا يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

السرطان هو سبب رئيسي للوفاة في العالم، دون أن بتوصل العلم إلى علاج قاطع له. مع ذلك يمكن اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر إصابتك بالمرض المميت. 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T20:47+0000

2022-01-29T20:47+0000

2022-01-29T20:47+0000

الشاي

القهوة

مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته

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تشير الدراسات إلى أن نوعا من المشروبات الساخنة ارتبط باستمرار بتطور سرطان المريء، بحسب express.هذه هي نتيجة مراجعة شاملة للدراسات حول هذا الموضوع المنشورة في المجلة الدولية للسرطان (International Journal of Cancer).كتب الباحثون في الدراسة: "القهوة والشاي والمتة (مشروب ينتشر في بلدان أمريكا الجنوبية وعدد من دول الشرق الأوسط لا سيما سوريا ولبنان) قد تسبب سرطان المريء عن طريق التسبب في إصابة الغشاء المخاطي بالمريء بأضرار حرارية".افترض الباحثون أنه "إذا كان الأمر كذلك، فإن خطر الإصابة بسرطان المريء الذي يعزى إلى الإصابة الحرارية يمكن أن يكون كبيرا في المجموعات السكانية التي يتم فيها استهلاك هذه المشروبات بشكل شائع".استعرض الباحثون عددا كبيرا من الدراسات الوبائية التي بحثت في ارتباط المشروبات ذات درجة الحرارة العالية أو الأطعمة الساخنة بخطر الإصابة بسرطان المريء.بالإضافة إلى إجراء مراجعة منهجية لهذه الدراسات، فقد أبلغوا عن نتائج كمية ودرجة حرارة الاستخدام بشكل منفصل.وجد الباحثون 59 دراسة مؤهلة، ووجدوا بالنسبة للقهوة والشاي القليل من الأدلة على وجود علاقة بين كمية الاستخدام وخطر الإصابة بسرطان المريء.ومع ذلك، أظهرت غالبية الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء المرتبط بارتفاع درجة حرارة المشروبات والتي كانت ذات دلالة إحصائية في معظمها.بالنسبة لشرب المتة، كان عدد الدراسات محدودا، لكنها أظهرت باستمرار أن خطر الإصابة بسرطان المريء يزداد مع كل من الكمية المستهلكة ودرجة الحرارة، وكان هذان العاملان من عوامل الخطر المستقلة.بالنسبة للأطعمة والمشروبات الساخنة الأخرى، أظهر أكثر من نصف الدراسات زيادة ذات دلالة إحصائية في مخاطر الإصابة بسرطان المريء المرتبطة بارتفاع درجة حرارة المدخول.وخلص الباحثون إلى أن "النتائج المتاحة بشكل عام تشير بقوة إلى أن شرب المشروبات ذات درجة الحرارة المرتفعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء".وكانت دراسة أخرى قد أكدت هذا الارتباط، وفي الدراسة الي نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية للوقاية من السرطان، ارتبط شرب الشاي الساخن جدا (65 درجة مئوية أو أعلى) بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.كما ارتبط استهلاك الشاي الأسود، بغض النظر عن تواتره وكثافته وكمية أوراق الشاي، بشكل كبير بارتفاع المخاطر.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/طبيب-يحذر-من-قدرة-الشاي-الساخن-على-مضاعفة-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-1054685092.html

https://arabic.sputniknews.com/20210925/خبيرة-تحذر-من-تناول-المشروبات-الساخنة-وتكشف-عن-مضاعفاتها-1050247611.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الشاي, القهوة, مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته