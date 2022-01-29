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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/هدف-مباراة-بوركينا-فاسو-وتونس-1057444386.html
هدف مباراة بوركينا فاسو وتونس
هدف مباراة بوركينا فاسو وتونس
نجح منتخب بوركينا فاسو في تخطي نظيره التونسي ليصعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T21:15+0000
2022-01-29T21:15+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
أخبار تونس اليوم
بوركينا فاسو
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وتمكن اللاعب دانجو من إحراز هدف المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما نجح في القيام بهجمة مرتدة، وتخطي أكثر من لاعب تونسي، ليحرز هدف المباراة الوحيد.وأقيمت مباراة تونس وبوركينا فاسو، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم السبت، على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، لينجح المنتخب البوركيني في خطف المباراة رغم طرد أحد لاعبيه، قبل نهاية المباراة بربع الساعة.وبتلك النتيجة يخرج منتخب تونس من البطولة، في حين ينتظر المنتخب البوركيني الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، التي ستقام، غدا الأحد.
أخبار تونس اليوم
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مجتمع, أخبار تونس اليوم, بوركينا فاسو

هدف مباراة بوركينا فاسو وتونس

21:15 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Sunday Alambaمنتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
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نجح منتخب بوركينا فاسو في تخطي نظيره التونسي ليصعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
وتمكن اللاعب دانجو من إحراز هدف المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما نجح في القيام بهجمة مرتدة، وتخطي أكثر من لاعب تونسي، ليحرز هدف المباراة الوحيد.
وأقيمت مباراة تونس وبوركينا فاسو، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم السبت، على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، لينجح المنتخب البوركيني في خطف المباراة رغم طرد أحد لاعبيه، قبل نهاية المباراة بربع الساعة.
وبتلك النتيجة يخرج منتخب تونس من البطولة، في حين ينتظر المنتخب البوركيني الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، التي ستقام، غدا الأحد.
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