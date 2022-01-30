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https://arabic.sputniknews.com/20220130/أبو-الغيط-ينفي-طرح-مسألة-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1057465501.html
أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية
أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، اليوم الأحد، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:13+0000
2022-01-30T14:37+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".وأشار أبو الغيط، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يتقبلها الجانب الأميركي، ترفض بالكامل العودة للمفاوضات وإتاحة الفرصة لمبدأ حل الدولتين"خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت.وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، عن "أمل بلاده في أن تتوفر الظروف لعودة سوريا إلى النطاق العربي، وأن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة دمشق للجامعة العربية".جاءت تصريحات شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في مسقط: قال خلاله: "نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرًا داعمًا للأمن القومي العربي وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء العُمانية.وأعرب شكري عن "تطلع بلاده إلى أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية".ويُذكر أن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عُلقت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد اندلاع الحرب في البلاد.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية

14:13 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 30.01.2022)
© AFP 2021 / Raad Adaylehمقعد سوريا في الجامعة العربية
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Raad Adayleh
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، اليوم الأحد، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".
وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".
وأشار أبو الغيط، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يتقبلها الجانب الأميركي، ترفض بالكامل العودة للمفاوضات وإتاحة الفرصة لمبدأ حل الدولتين"خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، عن "أمل بلاده في أن تتوفر الظروف لعودة سوريا إلى النطاق العربي، وأن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة دمشق للجامعة العربية".
جاءت تصريحات شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في مسقط: قال خلاله: "نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرًا داعمًا للأمن القومي العربي وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء العُمانية.
وأعرب شكري عن "تطلع بلاده إلى أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية".
ويُذكر أن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عُلقت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد اندلاع الحرب في البلاد.
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