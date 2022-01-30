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"أبو صدام" يفتتح مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة
"أبو صدام" يفتتح مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة
افتتح فيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، يوم السبت، مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة في دورته الاستثنائية التي تضم الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين،... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T04:07+0000
2022-01-30T04:07+0000
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الفيلم بطولة محمد ممدوح وأحمد داش ومدة عرضه ساعة ونصف، وهو وينتمي إلى نوعية "أفلام الطريق" حيث تدور أحداثه حول سائق شاحنة يعود للعمل بعد انقطاع سنوات بسبب مشكلات سابقة لكن الشخصيات والمواقف التي يصادفها في رحلته الجديدة تورطه في مزيد من المشاكل.وقالت مخرجة الفيلم في ندوة بعد العرض الذي أقيم بمركز الإبداع في دار الأوبرا، "فكرة الفيلم كانت تلح على ذهني منذ سنوات، عندما كنت مسافرة على طريق الساحل الشمالي ورأيت حادثة كبيرة السبب فيها هذا النوع من الشاحنات".وكان قد حضر حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم الممثل حسين فهمي "ضيف شرف المهرجان"، وعدد من الممثلين وصناع الأفلام وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة السيناريست بشير الديك.وقال حسين فهمي في كلمته "تجمعنا اليوم يمثل بالنسبة لي المعنى الحقيقي لجمعية الفيلم، هذه الجمعية التي عشت أياما جميلة مع مؤسسيها، من رحل منهم ومن لا يزال معنا، فهي ليست منصة لعرض الأفلام والأنشطة السينمائية فقط لكننا تعلمنا هنا حب السينما".وأضاف "هذا النوع من الجمعيات موجود في جميع أنحاء العالم، وأنا سعيد أننا في مصر استطعنا الحفاظ على هذه الجمعية منذ تأسيسها في السبعينيات حتى اليوم، وأعتبر مهرجان جمعية الفيلم من أهم المهرجانات المصرية".تتنافس على جوائز الدورة السابعة والأربعين للمهرجان خمسة أفلام من بين 21 فيلما عرضوا تجاريا خلال عام 2020 فيما تتنافس سبعة أفلام على جوائز الدورة الثامنة والأربعين من بين 26 فيلما عرضوا في 2021.وتتواصل عروض الأفلام المشاركة في المهرجان حتى الخامس من فبراير/شباط فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 12 من ذات الشهر.
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أخبار الفنانين في مصر, جوائز مهرجان القاهرة

"أبو صدام" يفتتح مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة

04:07 GMT 30.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
 الممثل المصري حسين فهمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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افتتح فيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، يوم السبت، مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة في دورته الاستثنائية التي تضم الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، معا بعد تأجيل المهرجان في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
الفيلم بطولة محمد ممدوح وأحمد داش ومدة عرضه ساعة ونصف، وهو وينتمي إلى نوعية "أفلام الطريق" حيث تدور أحداثه حول سائق شاحنة يعود للعمل بعد انقطاع سنوات بسبب مشكلات سابقة لكن الشخصيات والمواقف التي يصادفها في رحلته الجديدة تورطه في مزيد من المشاكل.
وقالت مخرجة الفيلم في ندوة بعد العرض الذي أقيم بمركز الإبداع في دار الأوبرا، "فكرة الفيلم كانت تلح على ذهني منذ سنوات، عندما كنت مسافرة على طريق الساحل الشمالي ورأيت حادثة كبيرة السبب فيها هذا النوع من الشاحنات".
وأضافت "الفكرة وشخصية البطل كانت حاضرة دائما في ذاكرتي، حتى ذهبت بها إلى محمود عزت كاتب السيناريو والحوار الذي بذل جهدا كبيرا في بلورة العمل حتى خرج على الشكل الذي شاهدتموه اليوم".
وكان قد حضر حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم الممثل حسين فهمي "ضيف شرف المهرجان"، وعدد من الممثلين وصناع الأفلام وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة السيناريست بشير الديك.
وقال حسين فهمي في كلمته "تجمعنا اليوم يمثل بالنسبة لي المعنى الحقيقي لجمعية الفيلم، هذه الجمعية التي عشت أياما جميلة مع مؤسسيها، من رحل منهم ومن لا يزال معنا، فهي ليست منصة لعرض الأفلام والأنشطة السينمائية فقط لكننا تعلمنا هنا حب السينما".
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وأضاف "هذا النوع من الجمعيات موجود في جميع أنحاء العالم، وأنا سعيد أننا في مصر استطعنا الحفاظ على هذه الجمعية منذ تأسيسها في السبعينيات حتى اليوم، وأعتبر مهرجان جمعية الفيلم من أهم المهرجانات المصرية".
تتنافس على جوائز الدورة السابعة والأربعين للمهرجان خمسة أفلام من بين 21 فيلما عرضوا تجاريا خلال عام 2020 فيما تتنافس سبعة أفلام على جوائز الدورة الثامنة والأربعين من بين 26 فيلما عرضوا في 2021.
وتتواصل عروض الأفلام المشاركة في المهرجان حتى الخامس من فبراير/شباط فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 12 من ذات الشهر.
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