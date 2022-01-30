أمير قطر يسافر إلى أمريكا كأول زعيم خليجي يزور البيت الأبيض في عهد بايدن

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل.وأعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.ويعد أمير قطر هو أول زعيم خليجي يستقبله بايدن في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة في العام الماضي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وشدد البيت الأبيض في بيان رسمي، على أن الرئيس الأمريكي يتطلع لهذه الزيارة المهمة، وأنه يؤكد على الشراكة القوية بين أمريكا وقطر.وأشار إلى أن اللقاء "يوفر فرصة للتشاور بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ بداية رئاسته، وكان ذلك في العام الماضي.
ويعد أمير قطر هو أول زعيم خليجي يستقبله بايدن في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة في العام الماضي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وشدد البيت الأبيض في بيان رسمي، على أن الرئيس الأمريكي يتطلع لهذه الزيارة المهمة، وأنه يؤكد على الشراكة القوية بين أمريكا وقطر.
وأشار إلى أن اللقاء "يوفر فرصة للتشاور بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هو أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ بداية رئاسته، وكان ذلك في العام الماضي.