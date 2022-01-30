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https://arabic.sputniknews.com/20220130/اصطدام-طائرة-شحن-صينية-بعربات-الأمتعة-فيديو-1057476606.html
اصطدام طائرة شحن صينية بعربات الأمتعة... فيديو
اصطدام طائرة شحن صينية بعربات الأمتعة... فيديو
اصطدمت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية بعربات الأمتعة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T17:13+0000
2022-01-30T17:13+0000
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ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة بالمطار حين اصطدمت طائرة شحن جامبو بعربات الأمتعة الموجودة بالقرب من المدرج خلال تحرك الطائرة ببطء.وقالت الصحيفة إن الحادث وقع قبل الساعة 6:30 صباحا بقليل، حيث انزلقت طائرة الشحن عبر المدرج المغطى بالثلوج ما أسفر عن تحطم العربات.وأفادت قناة "فوكس 32" إن أحدا لم يصب بأذى لكن ضررا لحق بأحد محركات الطائرة، فيما لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادث.
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اصطدام طائرة شحن صينية بعربات الأمتعة... فيديو

17:13 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUTطائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
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اصطدمت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية بعربات الأمتعة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" لقطات سجلتها كاميرات المراقبة بالمطار حين اصطدمت طائرة شحن جامبو بعربات الأمتعة الموجودة بالقرب من المدرج خلال تحرك الطائرة ببطء.
وقالت الصحيفة إن الحادث وقع قبل الساعة 6:30 صباحا بقليل، حيث انزلقت طائرة الشحن عبر المدرج المغطى بالثلوج ما أسفر عن تحطم العربات.
وأفادت قناة "فوكس 32" إن أحدا لم يصب بأذى لكن ضررا لحق بأحد محركات الطائرة، فيما لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادث.
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