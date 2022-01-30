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الناتو: لا نخطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا
الناتو: لا نخطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا
نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وجود خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا وذلك على خلفية التوتر القائم مع روسيا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T10:10+0000
2022-01-30T10:10+0000
حلف الأطلسي
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ستولتنبرغ، خلال مداخلة اليوم الأحد مع قناة بي بي سي البريطانية.وقال الأمين العام لحلف الناتو: "لا خطط لنا لنشر قوات قتالية من الناتو في أوكرانيا".وأضاف "حلفاء الناتو لديهم مدربين هناك ونحن نبني قدراتهم والحلفاء يحصلون على أسلحة دفاعية ونحن نقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية ولكنها ليست ضمن الناتو".وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/بسبب-أوكرانيا-الولايات-المتحدة-تتنازل-أمام-الصين-1057436208.html
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حلف الأطلسي, أخبار أوكرانيا

الناتو: لا نخطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا

10:10 GMT 30.01.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIRالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مقر التحالف في بروكسل في بلجيكا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مقر التحالف في بروكسل في بلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وجود خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا وذلك على خلفية التوتر القائم مع روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ستولتنبرغ، خلال مداخلة اليوم الأحد مع قناة بي بي سي البريطانية.
وقال الأمين العام لحلف الناتو: "لا خطط لنا لنشر قوات قتالية من الناتو في أوكرانيا".
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وأضاف "حلفاء الناتو لديهم مدربين هناك ونحن نبني قدراتهم والحلفاء يحصلون على أسلحة دفاعية ونحن نقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية ولكنها ليست ضمن الناتو".
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.
في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
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