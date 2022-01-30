الناتو: لا نخطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا

القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ستولتنبرغ، خلال مداخلة اليوم الأحد مع قناة بي بي سي البريطانية.وقال الأمين العام لحلف الناتو: "لا خطط لنا لنشر قوات قتالية من الناتو في أوكرانيا".وأضاف "حلفاء الناتو لديهم مدربين هناك ونحن نبني قدراتهم والحلفاء يحصلون على أسلحة دفاعية ونحن نقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية ولكنها ليست ضمن الناتو".وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
وأضاف "حلفاء الناتو لديهم مدربين هناك ونحن نبني قدراتهم والحلفاء يحصلون على أسلحة دفاعية ونحن نقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية ولكنها ليست ضمن الناتو".
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.
في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.