https://arabic.sputniknews.com/20220130/الوكالة-الألمانية-للطاقة-لم-يتم-تسليم-جميع-المستندات-الخاصة-بمشروع-التيار-الشمالي-2-1057467553.html

الوكالة الألمانية للطاقة: لم يتم تسليم جميع المستندات الخاصة بمشروع "التيار الشمالي 2"

الوكالة الألمانية للطاقة: لم يتم تسليم جميع المستندات الخاصة بمشروع "التيار الشمالي 2"

قال رئيس الوكالة الفيدرالية الألمانية لقطاع الطاقة، فرانكفورتر زيتونغ، إن مشروع خط "التيار الشمالي 2" لم يقدم بعد جميع المستندات اللازمة لاستكمال اعتماد خطوط... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T14:46+0000

2022-01-30T14:46+0000

2022-01-30T14:46+0000

روسيا

اقتصاد

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وأضاف: "تم إنشاء الشركة المطلوبة للحصول على الشهادة وتسجيلها في السجل الفيديرالي، ولكن لم يتم اتخاذ المزيد من الخطوات بعد. نحن في انتظار "نورد ستريم 2" لتقديم جميع المستندات اللازمة. فقط عندما يكون لدينا جميع المستندات، يمكننا استئناف الاعتماد".وأكد أنه مع الأخذ في الاعتبار جميع المواعيد النهائية المتاحة لمختلف مراحل الشهادة، فإنه "يصعب توقع اكتمالها في النصف الأول من العام".ووفقًا له، إذا رفضت الوكالة المصادقة على المشروع، فسيكون المشغل قادرًا على استئناف القرار في المحكمة، مشيرا إلى أن هذا قد يستغرق وقتا طويلا.وكانت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، قد علّقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز " التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "غير ممكنة إلا في حال كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.وتدعو موسكو باستمرار إلى التوقف عن ذكر مشروع "التيار الشمالي 2"، الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي.ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترًا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.

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روسيا, اقتصاد