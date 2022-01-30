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بايدن يدعو طالبان للإفراج عن رهينة أمريكي
بايدن يدعو طالبان للإفراج عن رهينة أمريكي
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد قادة حركة طالبان الأفغانية (التي تخصع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إلى إطلاق سراح مارك فريريتش، وهو... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T20:36+0000
2022-01-30T20:36+0000
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يشار إلى أن مارك فريريتش، البالغ من العمر (59 عاما) هو محارب قديم في البحرية الأمريكية من لومبارد بولاية إيلينوي، وعمل في أفغانستان لعشر سنوات في مشاريع تنموية.ووقع حادث اختطاف فريريتش قبل شهر من توقيع اتفاق انسحاب القوات الأمريكية في فبراير/ شباط 2020 قبل أن يُنقل إلى شبكة حقاني، وهي فصيل من حركة طالبان متهم بتنفيذ بعض أكثر الهجمات دموية في الحرب، ويصادف غدا الاثنين مرور عامين على خطفه.يذكر أن عائلة فريريتش كانت قد انتقدت الإدارة الأمريكية لأنها لم تضغط أكثر من أجل إطلاق سراحه، حيث وجهت شقيقته شارلين كاكورا الأسبوع الماضي نداء شخصيا إلى بايدن في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "الرئيس بايدن، رجاء إعادة أخي إلى الوطن، آخر أمريكي محتجز رهينة في أفغانستان".
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بايدن يدعو طالبان للإفراج عن رهينة أمريكي

20:36 GMT 30.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد قادة حركة طالبان الأفغانية (التي تخصع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إلى إطلاق سراح مارك فريريتش، وهو مهندس مدني أمريكي كان قد خُطف قبل عامين ويُعتقد بأنه آخر رهينة أمريكي تحتجزها الحركة.
يشار إلى أن مارك فريريتش، البالغ من العمر (59 عاما) هو محارب قديم في البحرية الأمريكية من لومبارد بولاية إيلينوي، وعمل في أفغانستان لعشر سنوات في مشاريع تنموية.
ووقع حادث اختطاف فريريتش قبل شهر من توقيع اتفاق انسحاب القوات الأمريكية في فبراير/ شباط 2020 قبل أن يُنقل إلى شبكة حقاني، وهي فصيل من حركة طالبان متهم بتنفيذ بعض أكثر الهجمات دموية في الحرب، ويصادف غدا الاثنين مرور عامين على خطفه.

وقال بايدن في بيان: "تهديد سلامة الأمريكيين أو أي مدنيين أبرياء أمر غير مقبول على الدوام، واتخاذ رهائن عمل قاس وجبان للغاية"، وأضاف أنه ينبغي لطالبان إطلاق سراح مارك على الفور قبل أن تتوقع أخذ تطلعاتها في الشرعية بعين الاعتبار، مؤكدا أن هذا "غير قابل للتفاوض".

يذكر أن عائلة فريريتش كانت قد انتقدت الإدارة الأمريكية لأنها لم تضغط أكثر من أجل إطلاق سراحه، حيث وجهت شقيقته شارلين كاكورا الأسبوع الماضي نداء شخصيا إلى بايدن في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "الرئيس بايدن، رجاء إعادة أخي إلى الوطن، آخر أمريكي محتجز رهينة في أفغانستان".
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